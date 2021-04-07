Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bilim Kurulu üyelerini hedef alan Kılıçdaroğlu'na: Vah zavallı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz salgınla mücadeleyi siyaset üstü, 84 milyonun tamamının sağlığını ilgilendiren milli bir mesele olarak görüyoruz" dedi.

GÜNDEM Bakan Koca'dan CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Bilim Kurulu'nu hedef alan açıklamalarına tepki: Siyasi rant malzemesi değildir

Erdoğan, "Kılıçdaroğlu dün hızını alamayıp işi, salgınla mücadelede en önemli referans kaynağımız olan, ülkemizin kendi alanlarının en yetkin isimlerinden oluşan Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'na saldırmaya kadar vardırdı. Vah zavallı" diye konuştu.

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan amirallerin bildirisine sert tepki: Bunun hesabını vereceksiniz