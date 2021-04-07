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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bilim Kurulu üyelerini hedef alan Kılıçdaroğlu'na: Vah zavallı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyelerini hedef alan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Erdoğan, "Kılıçdaroğlu dün hızını alamayıp işi, salgınla mücadelede en önemli referans kaynağımız olan, ülkemizin kendi alanlarının en yetkin isimlerinden oluşan Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'na saldırmaya kadar vardırdı. Vah zavallı" dedi.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Bilim Kurulu üyelerini hedef alan Kılıçdaroğluna: Vah zavallı
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz salgınla mücadeleyi siyaset üstü, 84 milyonun tamamının sağlığını ilgilendiren milli bir mesele olarak görüyoruz" dedi.

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Erdoğan, "Kılıçdaroğlu dün hızını alamayıp işi, salgınla mücadelede en önemli referans kaynağımız olan, ülkemizin kendi alanlarının en yetkin isimlerinden oluşan Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'na saldırmaya kadar vardırdı. Vah zavallı" diye konuştu.

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