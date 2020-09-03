Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğandan Binali Yıldırıma geçmiş olsun mesajı
ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Binali Yıldırım'a geçmiş olsun mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski Başbakan ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ile eşi Semiha Yıldırım'ın koronavirüs testlerinin pozitif çıkması dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaparak geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Binali Yıldırım-Cumhurbaşkanı Erdoğan
Binali Yıldırım-Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs testi pozitif çıkan eski Başbakan ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ile eşi Semiha Yıldırım'a geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Erdoğan'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Koronavirüs testi pozitif çıkan kıymetli dostum, dava arkadaşım Binali Yıldırım ile eşi Semiha Yıldırım Hanımefendi'ye ailecek geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz. Rabbimden tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum."

Abone Ol Google News
İki ülkeden kritik karar

İki ülkeden kritik karar

​Türkiye ve Yunanistan teknik görüşme yapacak.
Yükseliş devam ediyor

Yükseliş devam ediyor

​Türkiye'nin koronavirüste son 24 saati açıklandı.
Doğu Akdeniz görüşmesi

Doğu Akdeniz görüşmesi

​Erdoğan ve Merkel'den video konferans görüşmesi.
Alarm veren ilçeler!

Alarm veren ilçeler!

​İşte güncellenen detaylarla İstanbul'un koronavirüs haritası...
İtirafları ortaya çıktı!

İtirafları ortaya çıktı!

​Sahte din adamı Şağban çocuk tacizinden tutuklandı.
Netflix'e uyarı!

Netflix'e uyarı!

​'Minnoşlar' katalogdan çıkarılıyor.

​Çocuk tacizinden tutuklanan sahte hocayla ilgili sert açıklama.
Rekorlar kırıldı

Rekorlar kırıldı

Meteorolojiden 18 ile kritik uyarı yapıldı.
Seyirci alınmayacak

Seyirci alınmayacak

​TFF, Bilim Kurulu'nun tavsiyesini dinledi.

Cevap veremedi!

Cevap veremedi!

Kılıçdaroğlu, 'Abdullah Gül' sorusuyla bocaladı
Koronavirüse yakalandı

Koronavirüse yakalandı

Binali Yıldırım müşahede altına alındı.
ABD polisinden bir skandal daha

ABD polisinden bir skandal daha

Siyahi adamı kafasına poşet geçirip boğarak öldürdüler.

Çocuk kitaplarını kontrol etmek mi zor yayından kaldırmak mı?
Yakışmadı, yakışmıyor

Yakışmadı, yakışmıyor

Vali Vasip Şahin'den salgında 'birincilik' uyarısı.
Ödemeler başladı

Ödemeler başladı

​İşsizlik ve kısa çalışma ödemeleri vatandaşların hesaplarına yattı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.