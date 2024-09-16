Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'boykot' vurgulu Filistin'e destek paylaşımı: Elimizdeki tüm imkanlarla Gazze'nin yanındayız

Terör devleti İsrail’in Gazze’de devam eden soykırım saldırılarına karşı yürütülen Siyonist işgal rejimi ürünlerine boykot ve protestolar tüm dünyada kapsamlı şekilde devam ediyor.
Türkiye'de büyük kayıplar yaşayan İsrail destekçisi markalar, vatandaşın gözünde şirin gözükebilmek için isim değişikliğine dahi gidiyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'boykot' vurgulu Filistin'e destek paylaşımı
Boykotlara ilişkin son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
"Nasıl adım atarız?"
Denizde bir kulaç atacaksın,
İsrail bir bomba bırakacak; özgürce,
Ronaldo gol atacak, alkışlar yükselecek,
Ama İsrail bir tane daha atacak, gece karanlığa gömülecek
Soğuk bir kola içeceksin, serinletici,
Ama bir bebek ölecek, iz bırakmadan,
Haksız yere hayatı son bulacak, derin bir acıyla,
Sessiz çığlıklar içinde, bu acıya daha fazla dayanamayacak.
Nasıl adım atarız? Kulaç kulaç,
Nasıl karşı koyarız? Gol gol,
Nasıl içmeyiz? Yavaşça, boğulmadan,
Bu acıyı dindirmek için harekete geçmeliyiz.
Boykot bize güç verir yükselmeye,
Musa gibi, yalanlara karşı durmaya,
"Hayır" diyerek, sağlam bir duruş sergileriz,
Boykot sayesinde toprağımızı korur, sahip çıkarız.
Soğuk bir kola içeceksin, serinletici,
Ama bir bebek ölecek, iz bırakmadan,
Haksız yere hayatı son bulacak, derin bir acıyla,
Sessiz çığlıklar içinde, bu acıya daha fazla dayanamayacak.
Nasıl adım atarız? Kulaç kulaç,
Nasıl karşı koyarız? Gol gol,
Nasıl içmeyiz? Yavaşça, boğulmadan,
Bu acıyı dindirmek için harekete geçmeliyiz