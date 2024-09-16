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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'boykot' vurgulu Filistin'e destek paylaşımı: Elimizdeki tüm imkanlarla Gazze'nin yanındayız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Filistin halkına destek veren 'boykot' temalı bir video paylaştı. Erdoğan paylaşımında, "Sesimizle, sözümüzle, dualarımızla, insani yardımlarımızla, elimizdeki tüm imkânlarla Gazze’nin, Filistinli kardeşlerimizin yanındayız. Onların asil ve onurlu direnişine her zaman destek vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Hüseyin Berk
21:10 - 16/09/2024 Pazartesi
Güncelleme: 22:19 - 16/09/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaştığı 'boykot' temalı videodan kesitler.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaştığı 'boykot' temalı videodan kesitler.

Terör devleti İsrail’in Gazze’de devam eden soykırım saldırılarına karşı yürütülen Siyonist işgal rejimi ürünlerine boykot ve protestolar tüm dünyada kapsamlı şekilde devam ediyor.

Türkiye'de büyük kayıplar yaşayan İsrail destekçisi markalar, vatandaşın gözünde şirin gözükebilmek için isim değişikliğine dahi gidiyor.

Boykot listesindeydi: Soykırım destekçisi Burger King Türkiye'deki adını 'Börgır' olarak değiştirdi

Türkiye'de kararlılıkla yürütülen boykot, terör devleti İsrail'e verdiği destekle bilinen Burger King'de değişim rüzgarını başlattı. Soykırım kanını elinde taşıyan fast food zinciri, boykot karşısında daha fazla direnemeyerek isim değişikliğine gitti. Firmanın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda Türkiye'deki adını 'Börgır' olarak değiştirdiği görüldü. Soykırım destekçisi Burger King'in kendini aklamak için giriştiği bu algı, akıllara yine bir soykırım destekçisi Algida'yı akıllara getirdi. Söz konusu firma boykottan kaçmak adına dolaplarda kendi logosunu kaldırarak 'Maraş Dövme' ibaresini kullanmıştı. Google'da ise para ile reklam vererek kendisini 'Türk Markası dondurma' olarak göstermişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'boykot' vurgulu Filistin'e destek paylaşımı

Boykotlara ilişkin son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.



"Nasıl adım atarız?"

Filistin halkına destek veren 'boykot' başlıklı İngilizce ve Türkçe altyazılı hazırlanan video paylaşımda Erdoğan,
"Sesimizle, sözümüzle, dualarımızla, insani yardımlarımızla, elimizdeki tüm imkânlarla Gazze’nin, Filistinli kardeşlerimizin yanındayız. Onların asil ve onurlu direnişine her zaman destek vermeye devam edeceğiz."
ifadelerini kullandı.

Videoda yer alan ifadeler ise şöyle:

Denizde bir kulaç atacaksın,

İsrail bir bomba bırakacak; özgürce,

Ronaldo gol atacak, alkışlar yükselecek,

Ama İsrail bir tane daha atacak, gece karanlığa gömülecek


Soğuk bir kola içeceksin, serinletici,

Ama bir bebek ölecek, iz bırakmadan,

Haksız yere hayatı son bulacak, derin bir acıyla,

Sessiz çığlıklar içinde, bu acıya daha fazla dayanamayacak.


Nasıl adım atarız? Kulaç kulaç,

Nasıl karşı koyarız? Gol gol,

Nasıl içmeyiz? Yavaşça, boğulmadan,

Bu acıyı dindirmek için harekete geçmeliyiz.


Boykot bize güç verir yükselmeye,

Musa gibi, yalanlara karşı durmaya,

"Hayır" diyerek, sağlam bir duruş sergileriz,

Boykot sayesinde toprağımızı korur, sahip çıkarız.


Soğuk bir kola içeceksin, serinletici,

Ama bir bebek ölecek, iz bırakmadan,

Haksız yere hayatı son bulacak, derin bir acıyla,

Sessiz çığlıklar içinde, bu acıya daha fazla dayanamayacak.


Nasıl adım atarız? Kulaç kulaç,

Nasıl karşı koyarız? Gol gol,

Nasıl içmeyiz? Yavaşça, boğulmadan,

Bu acıyı dindirmek için harekete geçmeliyiz



#Recep Tayyip Erdoğan
#Filistin
#sosyal medya
#Gazze
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