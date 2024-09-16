Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'boykot' vurgulu Filistin'e destek paylaşımı: Elimizdeki tüm imkanlarla Gazze'nin yanındayız

Türkiye'de kararlılıkla yürütülen boykot, terör devleti İsrail'e verdiği destekle bilinen Burger King'de değişim rüzgarını başlattı. Soykırım kanını elinde taşıyan fast food zinciri, boykot karşısında daha fazla direnemeyerek isim değişikliğine gitti. Firmanın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda Türkiye'deki adını 'Börgır' olarak değiştirdiği görüldü. Soykırım destekçisi Burger King'in kendini aklamak için giriştiği bu algı, akıllara yine bir soykırım destekçisi Algida'yı akıllara getirdi. Söz konusu firma boykottan kaçmak adına dolaplarda kendi logosunu kaldırarak 'Maraş Dövme' ibaresini kullanmıştı. Google'da ise para ile reklam vererek kendisini 'Türk Markası dondurma' olarak göstermişti.