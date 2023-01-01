Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bursa paylaşımı: Türkiye Yüzyılı'nın hikayesini yazmaya hazır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim takvimiyle ilgili önemli bir açıklama yaptı: Cumhurbaşkanı kararnamesiyle 60 gün önceden bu işin ilanını yapar ve 60 gün sonra da ne olur? YSK kronolojik yapıyı çalıştırır. Diyelim ki Mart’ın 10’unda ilan ettiyse ondan sonra 60 gün çalışmaya başlar. 60 gün ne zaman bitiyorsa işte o gün nedir? Seçim günüdür. (6’lı Masa) Bunlar tabii işin farkında değil. Ama 14 Mayıs’ı konuşmaya başladılar. Bu da hayırlı bir adımdır.