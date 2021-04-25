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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çanakkale mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Çanakkale Kara Savaşları’nın 106’ncı yıl dönümünde, vatan toprağını müdafaa eden şehitlerimizi, gazilerimizi ve bütün kahramanlarımızı rahmetle yâd ediyorum" dedi. Erdoğan "Çanakkale Ruhu'nu yaşatmaya, ülkemizi yarınlara çok daha güçlü şekilde taşımaya kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Çanakkale mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Çanakkale Kara Savaşları’nın 106. yıldönümü mesajı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale Kara Savaşları’nın 106’ncı yıldönümü nedeniyle yazılı bir açıklama yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yayımladığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Çanakkale Kara Savaşları’nın 106. yıl dönümünde, vatan toprağını müdafaa eden şehitlerimizi, gazilerimizi ve bütün kahramanlarımızı rahmetle yâd ediyorum. Ezelden beridir hür yaşamış milletimizin bağımsızlık uğruna verdiği destansı mücadeleyi zafere ulaştıran ’Çanakkale Ruhu’ gelecek nesillere abidevi bir miras olmuştur.

En zor şartlarda bile seferberlik halinde kenetlenen milletimiz, vatanı ve bayrağı için canı pahasına hiçbir işgale geçit vermeyeceğini dün olduğu gibi bugün de ortaya koymaktadır. Tarihi şanlı zaferlerle dolu milletimizin haklarına ve mukaddesatına sahip çıkmaya, Çanakkale Ruhu’nu yaşatmaya, ülkemizi yarınlara çok daha güçlü şekilde taşımaya kararlılıkla devam edeceğiz. Yeni nesillere düşen görev, Çanakkale’de kanla, canla, azimle, cesaretle taşa, toprağa, denize kazınan istiklal ve istikbal mesajına sahip çıkmaktır. Başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere Çanakkale kahramanlarımızı bir kez daha saygıyla anıyor, tüm vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum."

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