Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Celal Bayar için mesaj

Ekonomi

Birçok sürücüyü ilgilendiren emsal karar

İzmir’de, belirtilen tarihte ve saatte söz konusu bölgede olmadığı halde hak ihlali gerekçesiyle bin lira trafik cezası kesilen sürücü, cezanın iptali için dava açtı. Mahkeme, emsal bir karar vererek, “idarece ceza tutanağından başka delil sunulmadığı” gerekçesiyle itirazı kabul etti. Avukat Ali Onar, “Vatandaşlarımız eğer haklı olduklarına inanıyorlarsa süresi içerisinde delillerle birlikte haklarını savunsunlar” dedi.