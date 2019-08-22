Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğandan Celal Bayar için mesaj
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Celal Bayar için mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de çok partili hayata geçişin etkili isimlerinden 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ı vefat yıl dönümünde paylaştığı mesaj ile andı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çok partili hayata geçişin etkili isimlerinden 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ı vefat yıl dönümünde rahmetle andı.

Erdoğan, Bayar'ın vefat yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

  • Bayar'ın, Milli Mücadele yıllarından itibaren, siyasi hayatın çeşitli dönemlerinde önemli görevler üstlendiğini ve demokrasi tarihinde derin izler bıraktığını belirten Erdoğan, "Çok partili hayata geçişin etkili isimlerinden merhum Celal Bayar'ı vefat yıl dönümünde rahmet ve saygıyla yad ediyorum." ifadesini kullandı.
Yapmak zorundaydık

Yapmak zorundaydık

Bakan Soylu'dan kayyum atanan HDP'liler hakkında açıklama.
Birçok sürücüyü ilgilendiriyor

Birçok sürücüyü ilgilendiriyor

​Ceza yediği tarih ve saatte orada olmadığını farketti, kazandı.
Babaya son bakış!

Babaya son bakış!

Akıllara durgunluk veren dehşette 3 kişiyi öldürdü.
Siyasetin<br>oyuncağı olmuş

Siyasetin
oyuncağı olmuş

Pakdemirli, THK uçaklarına ilişkin açıklama yaptı.
Yeni sistem geliyor

Yeni sistem geliyor

Eylül ayının ilk haftası Bakan Kurum açıklayacak.
Kahraman pilot<br>ölü bulundu

Kahraman pilot
ölü bulundu

​3 gün boyunca İzmir'de yangına müdahale etmişti.

Tüm set ağladı

Tüm set ağladı

'Aylan Bebek' filminin yönetmeni çekimleri Yeni Şafak'a anlattı.
Terör<br> dosyaları kabarık

Terör
dosyaları kabarık

Görevden uzaklaştırılan HDP'li başkanlar seçimden sonra terör örgütüne çalışmışlar.
Drone ile <br>izleyip plan yapmış

Drone ile
izleyip plan yapmış

Villayı günlerce izledikten sonra harekete geçmiş.
Dünya ile yarışıyoruz

Dünya ile yarışıyoruz

Neredeyse yarısında domates yetiştiriciliği yapılıyor
Utanç duyuyoruz

Utanç duyuyoruz

BM Yemen'de yardım konusunda yetersiz kaldıklarını açıkladı.
Gözler KAP'ta

Gözler KAP'ta

Galatasaray Falcao transferinde sona geldi.
Yemin etti

Yemin etti

​Sudan'da geçiş dönemi başbakanı Hamadok göreve başladı.
7 kişilik ailenin imdadına yetiştiler

7 kişilik ailenin imdadına yetiştiler

​Şiddetli yağışlar sonrası çöken köprü nedeniyle mahsur kaldılar.
Fabrika müjdesi

Fabrika müjdesi

Bakan Varank, deneme uçuşu gerçekleştirdi.
Aileler arasında<br> laf atma dehşeti

Aileler arasında
laf atma dehşeti

​Karakol önünde çıkan çatışmada 2 kişi öldü.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.