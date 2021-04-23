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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan cemaate koronavirüs uyarısı

Çamlıca Camii'nde cemaate seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs tedbirlerine uyulmasını istedi. Erdoğan, "Bir kardeşiniz olarak ricam şudur, aldığımız kararların tedbirlerin tek sebebi ülkemizi yönetiyorsak bu belayı nasıl def ederiz bunun için" dedi.

Haber Merkezi DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğandan cemaate koronavirüs uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan (Foto: Arşiv)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkarak Çamlıca Camii'ne geçti.

Erdoğan cuma namazının ardından cemaattekilere seslendi. Erdoğan, "Çok farklı günlerden geçiyoruz koronavirüs salgınından bir çok yakınımızı kaybettik. Ümmeti Muhammet'in çok sıkıntılı olduğu ayları geride bıraktık, hala sıkıntıları yaşıyoruz. Aynı şekilde bütün dünya yaşıyor. Bir kardeşiniz olarak ricam şudur; aldığımız kararların tedbirlerin tek sebebi ülkemizi yönetiyorsak bu belayı nasıl def ederiz bunun için" diye konuştu.

Erdoğan, "Temennimiz odur ki rabbim bizi bu musibetten kurtulmayı nasip eylesin. Bu vesileyle bu belaya kapılanlardan şu ana kadar ebediyete uğurladığımız herkese Allah'tan rahmet diliyorum. Bu ay içinde Kur'an-ı Kerim'in yeryüzüne indiği bir ay. İnşallah Kadir gecesini de o coşkuyla yaşayacağız" ifadelerini kullandı.

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