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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Özel'e tepki: Manevi tazminat davası açacağım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan ziyareti öncesi havalimanında basın açıklaması yaptı. "Suudi Arabistan ile yeni bir dönemin başlaması gayreti içinde olacağız" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine tehditler savuran CHP'li Özgür Özel'e de dava açacağını söyledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğandan CHPli Özele tepki: Manevi tazminat davası açacağım
Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan ziyareti öncesi basın açıklaması yaptı.

Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

"İlişkilerin artması için yeni dönemin gayreti içindeyiz. Bu yıl hac ve umrenin başlayacak olmasından özellikle memnuniyet duyuyorum. Ülkemizin 37 bin 779 kişilik bir kontenjana sahip olacak. Umre için böyle bir kontenjan yok. İkili ilişkileri tüm boyutu ile gözden geçireceğiz. İşbirliğimizi artırmanın müşterek menfaatimize olduğuna inanıyor ve görüyorum. Bölgesel ve uluslararası konular da gündemimizde olacak.

Ziyaretimin karşılıklı güven ve saygı temelinde ilişkilerimizi daha da güçlendirmesine vesile olmasını temenni ediyorum.

'Putin teşekkür etti'

Bölgede barışın yakın olması temennisi içindeyiz. Guterres bize uğradı, bizimle görüştükten sonra Rusya'ya gitti. Putin ve Lavrov ile yaptığı görüşmelerin olumlu geçtiği istikametinde beni tekrar aradı. Putin de aynı istikamette olduğunu söyledi. Gelecek açısından BM'nin devreye girmesinin olumlu olduğunu ifade etti. Putin'in arama gerekçesi malum Rusların Amerika'daki bir vatandaşlarının esir alınması, Amerika'nın da aynı şekilde Rusya'da bir vatandaşının esir alınması. Biz devreye girdik, Ankara'da bu takas gerçekleşti. Sayın Putin bize bir teşekkürde bulundu.

'Dava açacağız'

Bu zaatın ifadeleri tamamıyla şu anda milletvekili olduğu için cezai bir durum. Avukatlarımız davalarını açıyor. Adı Özgür ama soyadı çok garip olan bir zaat ile ilgili avukatlarımız. Demek ki ders almamış, manevi tazminat davası açacağım.

Herkes saygı duymak mecburiyetinde.

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