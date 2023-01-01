Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde “108. Dönem Kaymakamlık Kursu Kura Töreni”nde yaptığı konuşmada TSK’ya iftira atan CHP’li Sezgin Tanrıkulu’na tepki gösterdi.

Bu sene 1000 yıllık vatan topraklarında kurulan son devlet Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yıl dönümü olduğunu hatırlatan Erdoğan, “Yeni bir başlangıcı temsil eden bu önemli tarihi, her açıdan manasına uygun şekilde kutluyoruz, kutlayacağız. Esasen bu yıl yaptığımız her etkinlikte 100. yıl coşkusunu ilmik ilmik ördük” dedi.





ACI HATIRALARIN İZLERİNİ SİLECEĞİZ

Yıl sonuna kadar tertip edilecek farklı programlarla Cumhuriyet’in 100. yılında maziden atiye kurulan köprüyü daha da kuvvetlendireceklerini ifade eden Erdoğan, “Millet olarak birlik ve beraberliğimizi perçinleyecek, geçmişin acı hatıralarının izlerini silecek, geleceğimize olan umudumuzu tahkim edeceğiz. Böylece, bizleri Türkiye Yüzyılı’na daha hızlı ulaştıracak iklimi inşallah ülkemizde tesis etmiş olacağız” değerlendirmesinde bulundu.





KİMSE SET VURAMAYACAK

“Milletimizin asırlık hayallerinin sembolü olan Türkiye Yüzyılı’nı sizlerin de gayretleriyle hayata geçirmekte kararlıyız” diyen Erdoğan, şöyle devam etti: “Türkiye Yüzyılı ile aynı zamanda istiklal ve istikbalimiz uğrunda can veren aziz şehitlerimize olan vefa borcumuzu da bir nebze olsun ödeyeceğiz. Allah’ın izniyle Türkiye Yüzyılı’nın inşasına kimse set vuramayacaktır ancak ülkemizin bu kararlılığının birilerinin uykusunu kaçırdığı anlaşılıyor. Görüyorsunuz, sözde milletvekili ama terörist müsveddesi, benim kahraman askerime, Mehmetçiğime nasıl laflar atıyor, nasıl hakaretler ediyor herhalde televizyonlarda izlediniz. Bunlara gereken dersi devlet olarak da yargı olarak da bizim verme mükellefiyetimiz var.”





HER YOL DENENİYOR

“Biz, ikinci sınıf demokrasiye ‘Evet’ demiyoruz, birinci sınıf demokrasi. İkinci sınıf demokrasi hak ve özgürlüklere, ikinci sınıf ekonomiye mahkum ve mecbur edenler, Türkiye Yüzyılı vizyonumuzdan ciddi manada rahatsızlık duyuyor. Yüzyıllardır mazlumların yer altı kaynaklarını sömürerek kendilerine refah düzeni kuranlar ve onların içerdeki temsilcileri küresel adaleti savunan bir Türkiye gerçeğine tahammül edemiyor. Turizmde, ticarette, yatırımlarda, diplomaside ve savunmada sürekli ölçek büyüten Türkiye’yi engellemek için beşinci kol faaliyetleri dahil her yol deneniyor.”





YAPTIK YAPIYORUZ VE YAPACAĞIZ

“Hepsinden öte, düşünün, İHA’larımızı, SİHA’larımızı, Akıncılarımızı niçin hazmediyor, bunlara tahammül edemiyorlar? Çünkü Gabar’ı, Cudi’yi, Tendürek’i inlerinde bu teröristleri vurdukları için tahammül edemiyorlar. İster etsinler ister etmesinler, biz adil bir devlet olarak görevimizin gereği neyse bunu sonuna kadar yaptık, yapıyoruz ve yapacağız.”





Ekonomi oyununu bozacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Külliye’deki “Gençlik Buluşması” programında “Sayısız oyunu bozduk, ekonomi oyununu da bozacağız” dedi.

“Edirne’den Şemdinli’ye, Mersin’den Rize’ye, kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına ülkemizin her köşesini temsil eden gençlerimizle buradayız” diyen Erdoğan şöyle devam etti: “Sizler teşkilatlanma yaygınlığı ile dünyanın en güçlü gençlik teşkilatının mensuplarısınız.”





GENÇLERİ ARKA BAHÇEMİZ GÖRMEDİK

“Gençlere arka bahçemiz olarak bakmadık tam tersi emaneti teslim edeceğimiz arkadaşlarımız olarak gördük. Gençlerimizi küresel bataklığa çekmeye çalışanların oyunlarını bozduk. Gençlerimize tepeden bakarak faşist dayatmalara, genel başkanlara şahit olduk. Biz gençlere böyle bir yaklaşım sergilemedik. Hiçbir zaman gençlere ‘Tıpış tıpış gidip şunu yapacaksınız’ demedik.”





VAKTİ GELİNCE KÖŞEYE ÇEKİLECEĞİZ

“Teşkilat yönetiminden belediye başkanlığına kadar siyasetteki tüm kariyer planlarını sonuna kadar açtık gençlerimize. Biz artık sizin zamanınızın misafirleriyiz. Vakti geldiğinde siyasette ve yönetimde sorumluluğu sizlere bırakıp kendi köşemize çekilip torunlarımızı seveceğiz. Sizlerden isteğim kendinizi siyaset dahil, iş hayatı dahil her alanda en iyi şekilde yetiştirip bu kutlu emaneti alıp en iyi yere taşıyacak yetkinliğe kavuşmanızdır.”





Cumhurbaşkanı Erdoğan, 108. Dönem Kaymakamlık Kursu dönem birincisi, ikincisi ve üçüncüsüne sertifikalarını takdim etti. Daha sonra kaymakamların görev yerlerinin belirlendiği kura çekildi.





KİRLİ PLANLARI GÖRÜYORUZ

“Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına hazırlandığımız dönemde kirli planlarını görüyoruz. Çanakkale’den milli mücadeleye kadar her cephede vatanını ve namusunu kurtarmak için mücadele eden milletimiz bedellerin en büyüğünü ödemiştir. Beşinc kol tuzaklarıyla boğuştuk. Sayısız oyunu bozduk, ekonomi oyununu da bozacağız. Bugüne kadar ülkemize üzerine oynanan oyunları bozduğumuz gibi bu oyunları da bozacağız. Milletimizin her bir ferdinin dirayeti ile Türkiye’yi yaşanmaz hale getirmeye niyetlenenlerin foyalarını ortaya dökeceğiz.”





5-6 saat uyuyorum

Kaymakamın mesaisi olmadığını vurgulayan Erdoğan, “Bizi temsilen görev yaptığınız ilçelerimizde sizlerden günün 24 saati, haftanın 7 günü, yılın 365 günü çalışacak, koşacak, koşturacak bir tempo ve motivasyonla işinize sarılmanızı bekliyorum. Ben Cumhurbaşkanı olarak böyle çalışıyorum. Uykum 5 saat, bilemediniz 6 saat. Gece eve gidişlerim bazen 12 bazen 1, bazen 2, böyle çalışıyorum. Aksi takdirde bu iş, bu devlet yürümez. Dolayısıyla ilçelerdeki Cumhurbaşkanı olarak da sizlerden bunu bekliyorum, başka türlü ne milletle güçlü bir ilişki kurabilirsiniz ne de geride hayırla, şükranla, özlemle yad edilecek bir miras bırakabilirsiniz. Siz de öyle bir çalışın, öyle bir hizmet edin ki ayrıldığınız her ilçede isminiz yadigar olarak kalsın. Adınız her kesimden insanımızın kalbinde ‘efsane kaymakam, efsane vali’ olarak kazınsın” diye konuştu.



