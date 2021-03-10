Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye tepki: Kaybolan bir şey yok hepsi Merkez Bankası rezervinde

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşuyor.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Sözlerimin hemen başında bu gece idrak edeceğimiz Miraç kandilinizi tebrik ediyorum. Ülkemize, milletimize, ümmetimize huzur ve esenlik vermesini diliyorum.

Dün önemli bir yıl dönümüydü. Bu vesileyle AK Parti serüveninin her bir ferdine tebrik ve teşekkürlerimi sunuyorum.

İSTİKLAL MARŞI VE MEHMET AKİF'İ ANMA

İstiklal marşımızı yeni nesillere ne kadar güçlü bir şekilde aktarabilrisek geleceğimize o kadar güvenle bakabiliriz. İstiklal Marşımızı ve onun müellifi Mehmet Akif Ersoy'u yıl boyunca tüm yönleriyle programlar düzenleyerek anacak anlatacağız. İnşallah kültür merkezimizde yarın büyük bir anma da gerçekleştireceğiz.

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Bu vesileyle gelmiş geçmiş tüm şehitlerimizi, gazilerimizi rahmetle minnetle yad ediyorum.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları olmak üzere, İstiklal mücadelemizi, yine 15 Temmuz'da "Allah bir daha bu millete istiklal marşı yazdırmasın" diye sokaklara dökülen milletimin her bir ferdini şükranla anıyorum.

Bugün Akkuyu Nükleer üçüncü kuyu temel atma törenine canlı bağlantı ile iştirak edeceğiz. Bu anlamda Türkiye dünyada en büyük atılımları yapan ülkelerden biridir. Rüzgardan jeotermale enerji üretebilecek tüm imkanlarımızdan istifade ediyoruz. Enerji anlamındaki yatırımlarımızdan biri de Akkuyu Nükleer santralimizdir.

Biz de Türkiye'ye nükleer güç kazandırmak için yola çıktığımızda pek çok sıkıntı ile karşılaştık. Bunların başında da CHP zihniyeti karşımıza çıktı.

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#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşuyor. https://t.co/1TgrNJVptD — Yeni Şafak (@yenisafak) March 10, 2021

"DAMAT KADAR TAŞ DÜŞSÜN BAŞINIZA"

Son haftalarda bir şey çok dikkatimi çekiyor. Bu CHP zihniyeti mensupları bir yoğun twit yarışındalar. Yatıp kalkıyorlar "damat da damat" Damat kadar taş düşsün başınıza. Şurada Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı yaptığı yıllardan itibaren sayın Berat Bey'in attığı adımları CHP zihniyetinde görmek mümkün mü? Yok.

MERKEZ BANKASI REZERVİ TARTIŞMASI

Tutturmuşlar "şu kadar para nerede, bu kadar para nerede?" Kaybolan bir şey yok. Hepsi Merkez Bankası rezervinde. Ve şu anda da hamdolsun döviz rezervimiz kendini toparlamaya başladı. İşte buralarda çalışıyoruz. Bizim bir tane sismik araştırma gemimiz yoktu. O dönemde Berat Bey döneminde mevcut bakanımız da kendisinin yardımcısı idi 3 tane sondaj gemisi aldık. Şimdi yine alıyoruz. Ve filomuz dünyadaki en güçlüler haline geliyor. Ey o tweetleri atanlar. İşte "damat" diye dalga geçtiğiniz Berat Bey döneminde oldu bunlar.

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AA

"BİRAZ KAFA YORUN DA ADAM SANSINLAR"

4 bin 800 megavatlık elektrik üretecektir. Burası Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu tek başına karşılayacak elektrik üretecek. Ey Bay Kemal senin yanındaki çantacılar bunları bilmez. Bunlara biraz kafa yorun da sizi adam sansınlar.

Bu temel atma töreninin de şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.

Türkiye 3 sondaj gemisini 450 milyon dolara mal etmiştir. Sıfırdan inşa etsek 2 milyar 400 milyon dolar ödememiz gerekecekti. Ya bay Kemal! Bunun adı finans yönetimidir. Ben tekrar sayın Berat Albayrak ve Fatih Dönmez'e teşekkürlerimi iletiyorum. Göreve geldiğimizde 5 ilimizde doğalgaz vardı. Şimdi 81 ilimizde doğalgaz var. Benzer adımları madencilik alanında da yaptık. Maden ihracatımız 680 milyon dolardan 4.3 milyar dolara geldi.

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Bizim verilecek hesabımız yok. Biz yere sağlam bastık. Doğal gaz yoktu ülkede. Götürülemiyordu. Neler yaptık ortada. Yapılanları anlatmak kolay ama görmek daha önemlidir. Şimdi hazırladığımız videoda bunu bir görelim bakalım neler yapılmış. Türkiye karanlıktı karanlık. Elektrik olmayan bile birçok yer vardı.

AA

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