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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye tepki: Milletin parlamentosu bunlara haddini bildirmeli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Meclis Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay'ın, sosyal medya yasası olarak bilinen dezenformasyonla mücadele yasasını protesto etmek için TBMM kürsüsünde çekiçle telefon kırmasına tepki gösteren Erdoğan, "Bay Kemal önce adamlarına sahip çık. Meclis'in kürsüsünde çekiçle telefon kırmaya kalkmasınlar. Parlamento Meclis içtüzüğünü süratle değiştirmelidir. Daha bunlar bu tüzükle çok çekiçle gelir telefon kırar, başkasının kafasını da kırar. Bu milletin parlamentosu bunlara da haddini bildirmelidir." dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Cumhurbaşkanı Erdoğandan CHPye tepki: Milletin parlamentosu bunlara haddini bildirmeli
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Meclis Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay'ın sosyal medya düzenlemesini protesto etmek için TBMM'de çekiçle telefon kırmasına ilişkin konuya da değinen Erdoğan, "Bay Kemal önce adamlarına sahip çık. Meclis'in kürsüsünde çekiçle telefon kırmaya kalkmasınlar. Bu ahlaki değildir, edebe adaba terstir. Siz bunları yapadurun, Parlamento Meclis içtüzüğünü süratle değiştirmelidir. Bu işler böyle yürümez. Daha bunlar bu tüzükle çok çekiçle gelir telefon kırar, başkasının kafasını da kırar. Bunlara eyvallah mı edeceğiz. Bu milletin parlamentosu bunlara da haddini bildirmelidir." şeklinde konuştu.

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Dezenformasyon yasasını yanlış lanse etmek için kürsüde cep telefonunu kıran Erbay, gençlere seslenerek "Eğer buradaki yasa Meclis’ten geçerse, bu telefonu artık bu şekilde kırıp atabilirsiniz genç kardeşlerim. Kullanmanıza gerek kalmayacaktır." demişti.

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