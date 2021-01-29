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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan cuma çıkışı önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Okulların 15 Şubat'ta açılıp açılmayacağı sorusunu yanıtlayan Erdoğan, "Vefat sayılarındaki düşüş beni ciddi manada ümitlendiriyor" dedi. Gıda fiyatlarındaki artışların sıkı şekilde denetlendiğini belirten Erdoğan, "Eğer bu süreci böyle devam ettirecek olursanız çok ağır cezalar sizleri bulabilir" diye konuştu. Ayrıca SpaceX'in kurucusu Elon Musk'la olan görüşmeye ilişkin değerlendirmede bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türksat 4'ü gönderdik. 5'e hazırlanıyoruz. Ortak çalışma söz konusu. Müşterek neler yapabiliriz. Bir arkadaşımız Elon Musk ile temasta olacak" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
​Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
​Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan'dan satır başlıkları:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'okullar 15 Şubat'ta açılacak mı' sorusuna "Arkadaşlar bu konuda Bilim Kurulu'nun ifadeleri önem arz ediyor. Ama ben daha çok değerlendirmeleri vefatla ilgili yapıyorum. Vefat sayılarındaki düşüş beni ciddi manada ümitlendiriyor." cevabını verdi.

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Fahiş fiyat artışlarıyla mücadele

Gerek okullarla alakalı, gerekse biliyorsunuz son dönemde bu restoranlarla ilgili, bütün bu açık mekanlarla ilgili bazı ekonomik gelişmeleri de göz önüne alarak adımlar atmaya ister istemez gayret ettik. Ve bu konuda şu anda lokantalarımızı vesaire biraz gözetleme gibi bir düşüncemiz var.

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Fakat bu süreç içerisinde maalesef özellikle de esnaflarımızın gerek sebze de gerek meyve de vesaire; hatta hatta bakliyatta çok ciddi fiyat farklarının olduğunu görüyoruz. Ve bunun için de Ticaret Bakanlığımız yoğun bir çalışmanın içerisinde. Öyle zannediyorum ki önümüzdeki bir ay içerisinde biz bu işi çok daha kontrollü şekilde yürüteceğiz. Vatandaşın ezilmesine tahammül edemeyiz. Beyaz ette, kırmızı ette aynı şekilde bu süreci takipte tutuyoruz.

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  • Ben buradan bütün esnaflarıma sesleniyorum. Siz bu süreci böyle devam ettirecek olursanız çok ağır cezalar sizleri bulabilir. Lütfen yaptığınız işi hakkıyla yapın ve vatandaşımıza zulmetmeyin.

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Elon Musk ile görüşme

Uzay ile ilgili çalışmayı onlarla müşterek yaptık. Türksat 4'ü gönderdik. 5'e hazırlanıyoruz. Ortak çalışma söz konusu. Müşterek neler yapabiliriz. Bir arkadaşımız Elon Musk ile temasta olacak. Elon 2020 itibarıyla zenginlikte dünyanın bir numarası oldu. Çok çalışıyorum diyor. Çok çalışınca da çok özeniyorum diyor.

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