Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Cumhur İttifakı genişleyecek mi?' sorusuna cevap: Takip edin gelişmeleri göreceksiniz

Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin grup toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Toplantı sonrası gazetecilerin sorularını cevaplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan bir gazetecinin, "Cumhur İttifakı genişleyecek mi? Bugün DSP ve ANAP konusunda bir gelişme olur mu?" sorusuna yanıt verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan,
"
Takip edeceksiniz, duyacaksınız onların hepsini
"
ifadelerini kullandı.
#Recep Tayyip Erdoğan
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#AK Parti TBMM Toplantısı
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