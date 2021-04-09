Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan D-8 mesajı: ​Kardeşliğimizi diriltelim

D-8 Teşkilatı 10. Zirve Toplantısı’na Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nden canlı bağlantıyla katılan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, üç kıtada temsil edilen teşkilatın, kuruluşundan bu yana geçen çeyrek asırlık dönemde güçlenerek yoluna devam ettiğini söyledi.
- Erdoğan, son 1 yıldır koronavirüs salgını nedeniyle küresel çapta bir imtihanla karşı karşıya olunduğunu, salgının, dünya genelinde birçok çarpıklığı da gün yüzüne çıkardığını ifade etti. Salt maddi zenginliğin, sosyal adalet ve refahı temin etmeye kafi gelmediğinin salgın döneminde çok acı bir şekilde görüldüğünün altını çizen Erdoğan, salgınla mücadelede ilk günden beri uluslararası iş birliğinin önemine ve zaruretine dikkati çektiklerini söyledi.
KİMSEYİ KADERİNE TERK ETMEDİK
Vatandaşlara en ileri sağlık hizmetlerini sunarken, dost ve kardeş ülkeleri de asla kaderlerine terk etmediklerini aktaran Erdoğan, şöyle konuştu:
“157 ülke ve 12 uluslararası kuruluşa gönderdiğimiz tıbbi yardımlarla bu zor dönemde dayanışmamızı açıkça ortaya koyduk. G-20 üyesi olarak salgının küresel düzeye borç krizine dönüşmemesi için en yoksul ülkelere yönelik borç ödemelerinin ertelenmesi girişiminin başlatılmasını ve bilahare süresinin uzatılmasını destekledik.
AŞIYI ÇIKARLARA KURBAN ETMEYELİM
- IMF ve Dünya Bankası gibi platformlarda bu amaçla başlatılan çalışmalara katkı sağladık. Virüse karşı en büyük gücümüz olan aşı meselesinin, çıkarlara ve kar hırsına kurban edilmemesi gerektiğini her platformda açıkça ifade ettik. Türkiye olarak halihazırda insan deneylerini yaptığımız yerli aşımızı süreçlerin tamamlanmasına müteakip kimsenin geride bırakılmaması ilkesiyle tüm insanlığın istifadesine sunacağız.”
FİNANS SORUNUNU İSLAMİ MEGABANK SİSTEMİYLE ÇÖZERİZ
Erdoğan, iş birliği potansiyelini ticaretten yatırıma, kırsal kalkınmadan tarıma, turizmden enerji ve ulaştırmaya, sağlıktan savunmaya kadar birçok alanda hayata geçirmelerinin mümkün olduğunu vurguladı.
- Erdoğan, “D-8 içi ticaret hacminin bugüne kadar 7 kattan fazla artması elbette değerlidir ancak yeterli değildir. D-8 Tercihli Ticaret Anlaşması’nın tüm üye ülkeler tarafından mümkün olan en erken zamanda yürürlüğe konulması büyük önem arz ediyor. Türkiye olarak, D-8 ülkeleri arasında ticaretin kolaylaştırılmasını teminen bir strateji belgesi hazırlayarak sizlere ilettik” diye konuştu.
Erdoğan, “İslami finans kurumlarının likidite ihtiyaçlarını ve Müslüman coğrafyanın artan altyapı finansman ihtiyaçlarını aynı anda karşılayacak ve online platforma dayalı bir İslami Megabank fikrinin de yapılabilir olduğuna inanıyoruz. D-8’i günümüzün ihtiyaçlarına göre yenilemeli, proje ve sonuç odaklı bir yapıya dönüştürmeli, karar alma süreçlerini hızlandıracak adımlar atmalıyız” dedi.
Altın çocuklara tebrik
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonla görüştüğü Avrupa Şampiyonu milli halterciler Muhammed Furkan Özbek ve Daniyar İsmayilov’u tebrik etti. İletişim Başkanlığından yapılan açıklama göre Erdoğan, görüşmede, Avrupa Halter Şampiyonasında bir bronz ve 2 altın madalya kazanan Muhammed Furkan Özbek ile 2 altın madalya kazanan Daniyar İsmayilov’u kutlayarak, başarılarının devamını diledi.
- Erdoğan, şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz’ın babası Hakkı Kiraz ve annesi Saadet Kiraz’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti. Erdoğan, Kiraz’ın ailesine Kur’an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye etti. Kabulde ayrıca “Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Öykü ve Deneme Yarışması”nda dereceye girenler de yer aldı.