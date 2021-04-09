Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğandan D-8 mesajı Kardeşliğimizi diriltelim
ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan D-8 mesajı: ​Kardeşliğimizi diriltelim

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan D-8 mesajı: Kardeşliğimizi diriltelim

Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı bağlantıyla katıldığı D-8 zirvesinde Ramazan ayının kardeşliğimizi yeniden diriltmek, hatırlamak için bir fırsat olması gerektiğini söyledi: Kovid-19 salgını yanında zulümle, açlıkla, yoksullukla mücadele eden Filistinli mültecilere, Arakanlı, Yemenli, Suriyeli muhacirlere sahip çıkmanın gayretinde olmalıyız.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan D-8 mesajı: ​Kardeşliğimizi diriltelim
Erdoğan, Külliye’de görüştüğü şehit savcı Mehmet Selim Kiraz’ın babası Hakkı Kiraz ile annesi Saadet Kiraz’a Kur’an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye etti.

D-8 Teşkilatı 10. Zirve Toplantısı’na Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nden canlı bağlantıyla katılan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, üç kıtada temsil edilen teşkilatın, kuruluşundan bu yana geçen çeyrek asırlık dönemde güçlenerek yoluna devam ettiğini söyledi.

Fransa'da gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan: Onu nasıl durdururuz
DÜNYA
Fransa'da gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan: Onu nasıl durdururuz
  • Erdoğan, son 1 yıldır koronavirüs salgını nedeniyle küresel çapta bir imtihanla karşı karşıya olunduğunu, salgının, dünya genelinde birçok çarpıklığı da gün yüzüne çıkardığını ifade etti. Salt maddi zenginliğin, sosyal adalet ve refahı temin etmeye kafi gelmediğinin salgın döneminde çok acı bir şekilde görüldüğünün altını çizen Erdoğan, salgınla mücadelede ilk günden beri uluslararası iş birliğinin önemine ve zaruretine dikkati çektiklerini söyledi.

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Dışişleri Bakanlığı'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan Yunan bürokrata sert tepki

KİMSEYİ KADERİNE TERK ETMEDİK

Vatandaşlara en ileri sağlık hizmetlerini sunarken, dost ve kardeş ülkeleri de asla kaderlerine terk etmediklerini aktaran Erdoğan, şöyle konuştu:

157 ülke ve 12 uluslararası kuruluşa gönderdiğimiz tıbbi yardımlarla bu zor dönemde dayanışmamızı açıkça ortaya koyduk. G-20 üyesi olarak salgının küresel düzeye borç krizine dönüşmemesi için en yoksul ülkelere yönelik borç ödemelerinin ertelenmesi girişiminin başlatılmasını ve bilahare süresinin uzatılmasını destekledik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat vermişti: Arnavutluk'ta 48 gün içinde inşa edildi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Arnavutluk’un Fier kentinde Türkiye tarafından inşa edilen hastane 48 günde tamamlandı.
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Hastane dışındaki peyzaj çalışmaları devam ederken, hastanenin inşaatında kullanılan tüm malzemelerin depreme dayanıklı olduğu belirtildi.
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Hastane binası 13 bin metrekarelik alana konumlandırıldı. Hastanenin yer aldığı proje ise 70 bin metrekarelik bir alanı kapsıyor.
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Türkiye Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği personele teslim edilecek olan hastanenin yapım maliyetinin 70 milyon euro olduğu belirtildi.
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Çelik konstrüksiyon üzerinde inşa edilen hastanenin B Blok bölümünde cerrahi alanlar ve laboratuvarlar yer alıyor. İki katlı B Blok, bir nevi hastanenin kalbi olarak inşa edilirken, A ve C bloklarında ise acil servis ve diğer bölümler bulunuyor. Birkaç yıl Türkiye tarafından yönetilecek olan hastanenin daha sonra yerel yöneticilere devredilmesi planlanıyor.
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Arnavutluk Başbakanı Edi Rama’nın 6 Ocak’ta Ankara’ya gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında iki ülke arasındaki ilişkilerde çok önemli iş birliği anlaşmaları yapılmıştı. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rama’ya Fier Hastanesi’nin yapımını üstlendiğini ve üstelik yapımın 3 ayda tamamlanacağı müjdesini vermişti. Erdoğan’ın müjdesinin ardından hastanenin yapılacağı alan belirlenmiş, inşaat çalışmaları başladıktan sonra da kamulaştırılma işlemleri tamamlanmıştı.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında bugün yaptığı açıklamada, “Modern tıp aletleriyle dayalı döşeli hastanelerimizi yapmak suretiyle dünyaya örnek olduk. Arnavutluk gördü bizden istedi. 48 günde Arnavutluk’ta acil durum hastanesi yaptık. Sağlık Bakanımızı arayıp teşekkür ettiler. Görüldüğü gibi biz sadece kendi kendimize yeten değiliz, bize kim ulaşıyorsa biz onlara da ulaşmanın gayreti içinde olduk” dedi.
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Türkiye Arnavutluk’a söz verdiği hastanenin inşaatını tamamladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat vermişti: Arnavutluk'ta 48 gün içinde inşa edildi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'ya yapımı için söz verdiği acil durum hastanesinin inşaatı tamamlandı.

AŞIYI ÇIKARLARA KURBAN ETMEYELİM

  • IMF ve Dünya Bankası gibi platformlarda bu amaçla başlatılan çalışmalara katkı sağladık. Virüse karşı en büyük gücümüz olan aşı meselesinin, çıkarlara ve kar hırsına kurban edilmemesi gerektiğini her platformda açıkça ifade ettik. Türkiye olarak halihazırda insan deneylerini yaptığımız yerli aşımızı süreçlerin tamamlanmasına müteakip kimsenin geride bırakılmaması ilkesiyle tüm insanlığın istifadesine sunacağız.”

AK Parti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2006 kış tatbikatındaki görüntülerini paylaştı
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AK Parti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2006 kış tatbikatındaki görüntülerini paylaştı

FİNANS SORUNUNU İSLAMİ MEGABANK SİSTEMİYLE ÇÖZERİZ

Erdoğan, iş birliği potansiyelini ticaretten yatırıma, kırsal kalkınmadan tarıma, turizmden enerji ve ulaştırmaya, sağlıktan savunmaya kadar birçok alanda hayata geçirmelerinin mümkün olduğunu vurguladı.

  • Erdoğan, “D-8 içi ticaret hacminin bugüne kadar 7 kattan fazla artması elbette değerlidir ancak yeterli değildir. D-8 Tercihli Ticaret Anlaşması’nın tüm üye ülkeler tarafından mümkün olan en erken zamanda yürürlüğe konulması büyük önem arz ediyor. Türkiye olarak, D-8 ülkeleri arasında ticaretin kolaylaştırılmasını teminen bir strateji belgesi hazırlayarak sizlere ilettik” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Darbe imalı bildirinin arkasında CHP var
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Darbe imalı bildirinin arkasında CHP var

Erdoğan, “İslami finans kurumlarının likidite ihtiyaçlarını ve Müslüman coğrafyanın artan altyapı finansman ihtiyaçlarını aynı anda karşılayacak ve online platforma dayalı bir İslami Megabank fikrinin de yapılabilir olduğuna inanıyoruz. D-8’i günümüzün ihtiyaçlarına göre yenilemeli, proje ve sonuç odaklı bir yapıya dönüştürmeli, karar alma süreçlerini hızlandıracak adımlar atmalıyız” dedi.

Altın çocuklara tebrik

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonla görüştüğü Avrupa Şampiyonu milli halterciler Muhammed Furkan Özbek ve Daniyar İsmayilov’u tebrik etti. İletişim Başkanlığından yapılan açıklama göre Erdoğan, görüşmede, Avrupa Halter Şampiyonasında bir bronz ve 2 altın madalya kazanan Muhammed Furkan Özbek ile 2 altın madalya kazanan Daniyar İsmayilov’u kutlayarak, başarılarının devamını diledi.

  • Erdoğan, şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz’ın babası Hakkı Kiraz ve annesi Saadet Kiraz’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti. Erdoğan, Kiraz’ın ailesine Kur’an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye etti. Kabulde ayrıca “Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Öykü ve Deneme Yarışması”nda dereceye girenler de yer aldı.

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