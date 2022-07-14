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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Datça'da orman yangınıyla mücadele eden ekiplere teşekkür: Büyük bir sınav verildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Datça'daki orman yangınında görev alan ekiplerle Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci aracılığıyla telefonda görüştü, kendilerine teşekkür etti. Erdoğan "Datça'da gerçekten büyük bir sınav verildi. Aynı anda malum Çeşme'de bir afetle karşı karşıya kaldık. Sizlerin gayretli çalışmalarıyla hamdolsun Datça yangını söndürüldü" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Datçada orman yangınıyla mücadele eden ekiplere teşekkür: Büyük bir sınav verildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Datça'da orman yangınıyla mücadele eden ekiplere teşekkür etti.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci Mesudiye Mahallesi'nin Kocadağ mevkisindeki ormanlık alanda dün çıkan yangın sonrası soğutma çalışmalarının devam ettiği bölgelerde inceleme yaptı, ekiplere baklava ikramında bulundu.

Yangın söndürme ekipleri ve AFAD gönüllülerine alevlerle mücadeleye verdikleri destek için teşekkür eden Kirişci, burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aradı.

Görüşmede ilk olarak AFAD gönüllüsü Barış Muştu ile konuşan Erdoğan, "Sizleri tebrik ediyorum. Bütün AFAD gönüllüsü kardeşlerime en kalbi şükranlarımı bildirirken geçmiş kurban bayramlarını tebrik ediyorum." dedi.

Muştu da devletin gücüyle yangını bir günde bastırdıklarını ifade etti.

AA

Daha sonra orman işçisi Yurdal Selen'e hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

  • "Yurdal kardeşim, öncelikle büyük geçmiş olsun diyorum. Datça'da gerçekten büyük bir sınav verildi. Aynı anda malum Çeşme'de bir afetle karşı karşıya kaldık. Sizlerin gayretli çalışmalarıyla hamdolsun Datça yangını söndürüldü. Soğutma çalışmalarına bugün devam ediyorsunuz ve o da zannediyorum bir iki gün sürer. Allah yardımcınız olsun. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Allah beterinden korusun."

Selen de devletin tüm imkanlarının Datça'daki yangın bölgesine seferber edildiğini belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destekleri için teşekkür etti.

Selen, "Devletimizin uçakları, helikopterleri, arazözleri, tüm kolluk kuvvetleri, sağlık ekipleri, hep beraber, vatan, millet el ele bu yangınları söndürüyoruz. Tüm ekipmanları buraya seferber edildi. Çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

AA

AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Datça'daki orman yangınıyla mücadele orman işçisiyle görüştü
OYNAT 01:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan Datça'daki orman yangınıyla mücadele orman işçisiyle görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Datça'daki orman yangınında görev alan orman işçisi Yurdal Selen ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci aracılığıyla telefonda görüştü, kendilerine teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Sizlerin gayretli çalışmalarıyla hamdolsun Datça yangını söndürüldü. Allah yardımcınız olsun. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. '

Selen de devletin tüm imkanlarının Datça'daki yangın bölgesine seferber edildiğini belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destekleri için teşekkür etti. Selen, 'Devletimizin uçakları, helikopterleri, arazözleri, tüm kolluk kuvvetleri, sağlık ekipleri, hep beraber, vatan, millet el ele bu yangınları söndürüyoruz. Tüm ekipmanları buraya seferber edildi. Çok teşekkür ediyoruz.' diye konuştu.


MSB Datça'daki yangın söndürme çalışmalarına katılan helikopterleri paylaştı
OYNAT 01:11
MSB Datça'daki yangın söndürme çalışmalarına katılan helikopterleri paylaştı
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Datça'da çıkan orman yangınının kontrol altına alındığını duyurmuştu. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda, yangın söndürme çalışmalarına katılan helikopterleri paylaştı. Yangına müdahale eden helikopterlerin görüntülerinin yer aldığı paylaşımda, 'Datça'da kontrol altına alınan yangını söndürme çalışmalarında, Kara Kuvvetlerimize ait; 4 adet AS-532 Cougar tipi helikopter, 2 adet CH-47 Chinook tipi helikopter yangına havadan müdahalede bulundu.' ifadelerini kullandı.

Hava aydınlanınca Datça'daki yangına havadan müdahale tekrar başladı
OYNAT 00:46
Hava aydınlanınca Datça'daki yangına havadan müdahale tekrar başladı
Muğla'nın Datça ilçesinde çıkan ve 600 hektar alanda etkili olan orman yangını, 2'inci gününde, 3 ayrı noktada ilerliyor. Havanın aydınlanmasıyla yangına havadan müdahale tekrar başladı.


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