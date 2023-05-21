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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem bölgesine yatırım müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman'da gençlerle yaptığı buluşmada önemli açıklamalarda bulundu. Deprem bölgesine yatırım müjdesi veren Erdoğan, savunma sanayi tesislerinin bir kısmının bölgeye geleceğini duyurdu.

12:03 . 21/05/2023 Pazar
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Adıyaman'da gençlerle yaptığı buluşmada deprem bölgesi için yatırım müjdesi verdi. Depremzedeleri yalnız bırakmayacaklarını açıklayan Erdoğan, ‘Savunma sanayi tesislerinin bir kısmı buraya gelecek.’ dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar;

Deprem bölgesine düzenlediğimiz ziyaretlerimize gençlerle başlamak istedik. Biz birileri gibi buraları deprem turisti edalarıyla gezmiyoruz. Bakanlarımızla kurumlarımızla, gönüllülerimizle ve cumhur ittifakının mensuplarıyla depremzedeleri hiç yalnız bırakmadık.

Onlar gençleri harflerle etiketlendirirken biz gençlerimizi sanatla, kültürle vizyonlarını genişletmek için çalıştık. Gittiğimiz her yerde bunun neticelerini de alıyoruz. Seçimde sanılanın aksine gençlikten en büyük desteği biz aldık. İnşallah önümüzdeki dönemde büyük ve güçlü Türkiye'yi birlikte şekillendireceğiz. Önümüzdeki dönemde gençlerimizin önündeki eğitim imkanlarını genişletmekle kalmayarak dünya ile rekabet edecek şekilde kaliteyi de yükseltmeye odaklanacağız. Yetiştirdiği insanların dışarıya kaptıran Türkiye artık cazip bir ülke haline geldi.

Gençler, biz artık sizlerin zamanınızın misafirleriyiz. Vazifem sizin hayallerinizi gerçekleştirebileceğiniz bir Türkiye bırakmaktır.

Savunma sanayi tesislerinin bir kısmı buraya gelecek.

Oy vermediği için depremzedelere hakaretler yağdıranlar gereken dersi alacak.

Cumhuriyetimizin ilk asrı boyunca neler yaşadığını tarihimizden çıkarmamalıyız.

Bizim siyasetimiz eser siyaseti.

Çeyrek asır önceki Türkiye ile şimdiki Türkiye arasında çağ farkı var.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan depremzedelere çirkin ifadeler kullananlara tepki: Siz olsanız da olmasanız da devletimiz kardeşlerinin yanındadır
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan depremzedelere çirkin ifadeler kullananlara tepki: Siz olsanız da olmasanız da devletimiz kardeşlerinin yanındadır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman'daki konteyner kent ziyaretinde konuştu. Konuşmasında CHP yandaşlarının, deprem bölgelerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çıkan oy sonuçlarını gördükten sonra yaptıkları insanlık dışı yorumlara değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "50 bin deprem şehidimiz var. 50 bin deprem şehidimize bu bay bay Kemal'in takımı nasıl baktı? Siz olsanız da olmasanız da bay bay Kemal, devletimiz kardeşlerinin yanındadır. AFAD'ı, Kızılay'ı, bütün imkanlarıyla yanındadır. Ve bundan sonra da yanında olacaktır. Bu konteyner kentin olduğu bölgede ciddi sayıda yaşam var. CHP zihniyetinin temsilcileri sorunu kendilerinde aramak yerine her seferinde insanımızı suçladı. Bugün de aynısını yapıyorlar. Sandıkta tecelli eden iradeyi kabullenmek yerine insanlarımıza ‘cahil’ diyorlar, ‘oylarını sattılar’ iftirası atıyorlar. Ne dediler? '"Benim oyumla dağdaki çobanın oyu bir mi?" diyerek içlerindeki kini ortaya döktüler.


#Recep Tayyip Erdoğan
#Cumhurbaşkanı
#Adıyaman
20 dakika önce
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