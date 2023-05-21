Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem bölgesine yatırım müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman'daki konteyner kent ziyaretinde konuştu. Konuşmasında CHP yandaşlarının, deprem bölgelerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çıkan oy sonuçlarını gördükten sonra yaptıkları insanlık dışı yorumlara değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "50 bin deprem şehidimiz var. 50 bin deprem şehidimize bu bay bay Kemal'in takımı nasıl baktı? Siz olsanız da olmasanız da bay bay Kemal, devletimiz kardeşlerinin yanındadır. AFAD'ı, Kızılay'ı, bütün imkanlarıyla yanındadır. Ve bundan sonra da yanında olacaktır. Bu konteyner kentin olduğu bölgede ciddi sayıda yaşam var. CHP zihniyetinin temsilcileri sorunu kendilerinde aramak yerine her seferinde insanımızı suçladı. Bugün de aynısını yapıyorlar. Sandıkta tecelli eden iradeyi kabullenmek yerine insanlarımıza ‘cahil’ diyorlar, ‘oylarını sattılar’ iftirası atıyorlar. Ne dediler? '"Benim oyumla dağdaki çobanın oyu bir mi?" diyerek içlerindeki kini ortaya döktüler.