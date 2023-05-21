Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem bölgesine yatırım müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Adıyaman'da gençlerle yaptığı buluşmada deprem bölgesi için yatırım müjdesi verdi. Depremzedeleri yalnız bırakmayacaklarını açıklayan Erdoğan, ‘Savunma sanayi tesislerinin bir kısmı buraya gelecek.’ dedi.
Deprem bölgesine düzenlediğimiz ziyaretlerimize gençlerle başlamak istedik. Biz birileri gibi buraları deprem turisti edalarıyla gezmiyoruz. Bakanlarımızla kurumlarımızla, gönüllülerimizle ve cumhur ittifakının mensuplarıyla depremzedeleri hiç yalnız bırakmadık.
Onlar gençleri harflerle etiketlendirirken biz gençlerimizi sanatla, kültürle vizyonlarını genişletmek için çalıştık. Gittiğimiz her yerde bunun neticelerini de alıyoruz. Seçimde sanılanın aksine gençlikten en büyük desteği biz aldık. İnşallah önümüzdeki dönemde büyük ve güçlü Türkiye'yi birlikte şekillendireceğiz. Önümüzdeki dönemde gençlerimizin önündeki eğitim imkanlarını genişletmekle kalmayarak dünya ile rekabet edecek şekilde kaliteyi de yükseltmeye odaklanacağız. Yetiştirdiği insanların dışarıya kaptıran Türkiye artık cazip bir ülke haline geldi.
Gençler, biz artık sizlerin zamanınızın misafirleriyiz. Vazifem sizin hayallerinizi gerçekleştirebileceğiniz bir Türkiye bırakmaktır.
Savunma sanayi tesislerinin bir kısmı buraya gelecek.
Oy vermediği için depremzedelere hakaretler yağdıranlar gereken dersi alacak.
Cumhuriyetimizin ilk asrı boyunca neler yaşadığını tarihimizden çıkarmamalıyız.
Bizim siyasetimiz eser siyaseti.
Çeyrek asır önceki Türkiye ile şimdiki Türkiye arasında çağ farkı var.