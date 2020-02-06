Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Devlet-Millet dayanışması mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bahçesaray’da meydana gelen çığ felaketleri ve Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yaşanan uçak kazası Elazığ depremi ve İdlib’te askerlerimizin şehit edilmesi ile ilgili sosyal medya paylaşımı yaptı. Erdoğan, Twitter'daki paylaşımında "Bahçesaray’da meydana gelen çığ felaketleri ve Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yaşanan uçak kazası bizleri derinden üzmüş, Elazığ depremi ve İdlib’te askerlerimizin şehit edilmesi sonrası yaşadığımız acı katlanmıştır" ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın sosyal medya paylaşımları:

Tüm bu hadiselerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza, şehit olan askerlerimize, itfaiye mensuplarımıza, korucularımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyor, yaralıların acil şifa bulmasını temenni ediyorum.

Bahçesaray'da meydana gelen çığ felaketleri ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yaşanan uçak kazası bizleri derinden üzmüş, Elazığ depremi ve İdlib'te askerlerimizin şehit edilmesi sonrası yaşadığımız acı katlanmıştır.

— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 5, 2020

Art arda gelen felaketler, kazalar ve menfur saldırılar karşısında her zaman tek yürek, tek yumruk olan; gücünü, azmini ve metanetini tüm dünyaya defalarca gösteren Türkiye Cumhuriyeti, inşallah bu dönemi de Devlet-Millet dayanışmasıyla atlatacaktır.

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Felaketlere hazırlığımızı daha da güçlendirecek, yaralarımızı hızla saracak, afetlerden ve kazalardan etkilenen vatandaşlarımızı, şehitlerimizin ailelerini, gazilerimizi her zamanki gibi kucaklayacak ve onlara destek olacağız. İnşallah bu zor dönemlerden daha da güçlü çıkacağız.