Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan duygu dolu Elazığ paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya uygulaması Telegram'daki hesabından, depremin ardından Elazığ'a yaptığı ziyaretin fotoğraflarını paylaştı ve şu ifadeleri kullandı:
"Bir yıl önce hüzünlüydük, dertliydik... Burada gözyaşı vardı... İşte o gün o gözyaşlarını bir an evvel dindirmek için hemen işe koyulduk; gece demedik, gündüz demedik. O gün Elazığ'a bir söz verdik. Elazığ'a bunun çok daha iyisini yapacağız dedik. Elazığlı kardeşlerimiz ve tüm milletimiz bizlere destek oldu, güç verdi."
"Ve 1 yıl sonra ortaya işte böyle bir manzara çıktı"
Bu paylaşımının ardından hak sahiplerine teslim edilen deprem konutlarının fotoğraflarını paylaşan Erdoğan, şunları kaydetti:
"Ve 1 yıl sonra ortaya işte böyle bir manzara çıktı. Gakkoşlara yakışan, milletimize layık konutlar yapıldı. 20 bin konutun 8 binini kardeşlerimize teslim ettik. Okulları, camileri ve parklarıyla vatandaşlarımıza mutlu bir yaşam alanı hazırlamak nasip oldu. Hamdolsun. Kıymetli kardeşim, biz sizin mutluluğunuzla mutluyuz. Biz size hizmetkarız..."