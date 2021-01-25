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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan duygu dolu Elazığ paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya uygulaması Telegram'daki hesabından, depremin ardından Elazığ'a yaptığı ziyaretin fotoğraflarını "Bir yıl önce hüzünlüydük, dertliydik... Burada gözyaşı vardı..." ifadeleri ile paylaştı.

Haber Merkezi AA
Foto: İHA.
Foto: İHA.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya uygulaması Telegram'daki hesabından, depremin ardından Elazığ'a yaptığı ziyaretin fotoğraflarını paylaştı ve şu ifadeleri kullandı:

"Bir yıl önce hüzünlüydük, dertliydik... Burada gözyaşı vardı... İşte o gün o gözyaşlarını bir an evvel dindirmek için hemen işe koyulduk; gece demedik, gündüz demedik. O gün Elazığ'a bir söz verdik. Elazığ'a bunun çok daha iyisini yapacağız dedik. Elazığlı kardeşlerimiz ve tüm milletimiz bizlere destek oldu, güç verdi."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın deprem ziyaretinde vatandaşları dinlediği anlar.

"Ve 1 yıl sonra ortaya işte böyle bir manzara çıktı"


Bu paylaşımının ardından hak sahiplerine teslim edilen deprem konutlarının fotoğraflarını paylaşan Erdoğan, şunları kaydetti:

Deprem konutları.

"Ve 1 yıl sonra ortaya işte böyle bir manzara çıktı. Gakkoşlara yakışan, milletimize layık konutlar yapıldı. 20 bin konutun 8 binini kardeşlerimize teslim ettik. Okulları, camileri ve parklarıyla vatandaşlarımıza mutlu bir yaşam alanı hazırlamak nasip oldu. Hamdolsun. Kıymetli kardeşim, biz sizin mutluluğunuzla mutluyuz. Biz size hizmetkarız..."

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Fethi Sekin’in babası ile kanaat önderi Nazırlı’ya hastanede ziyaret
FOTOĞRAF 3
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Elazığ’da çeşitli açılış ve programlara katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Fethi Sekin Şehir Hastanesine geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada tedavileri süren kanaat önderi Hafız Abdullah Nazırlı ve İzmir’de şehit düşen polis memuru Fethi Sekin’in babası Mehmet Zeki Sekin’i ziyaret etti.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın da eşlik ettiği ziyarette Erdoğan, doktorlardan iki hastanın durumu hakkında bilgi alıp yakınlarıyla görüştü.
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Ziyaret sonrası hastaneden çıkan Erdoğan, havalimanına geçerek beraberindeki heyetle kentten ayrıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Fethi Sekin’in babası ile kanaat önderi Nazırlı’ya hastanede ziyaret
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hastanede tedavi gören kanaat önderi Hafız Abdullah Nazırlı ve şehit polis memuru Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin'i ziyaret etti.


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