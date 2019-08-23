Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğandan Emine Bulut çağrısı
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Emine Bulut çağrısı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Emine Bulut'un vahşice katledilmesinden dolayı derin bir üzüntü duymuş, bu üzüntüsünü ilgili kamu görevlileriyle paylaşmış, failin hak ettiği cezayı alması ve kadına yönelik şiddetle mücadele noktasında gerekli adımların atılması için yetkilileri göreve çağırmıştır." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan.
Cumhurbaşkanı Erdoğan.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 38 yaşındaki Emine Bulut'un Kırıkkale'de eski eşi tarafından öldürülmesi nedeniyle yaptığı açıklamada, olayın toplumda haklı bir infial yarattığını vurguladı.

"Bu olay çok ama çok elim bir olaydır. Bir kere daha tekrar etmek istiyoruz; kadına yönelik şiddetin herhangi bir türü kesinlikle kabul edilemez." diyen Altun, hiçbir gerekçenin böyle vahşi bir cinayeti meşru gösteremeyeceği uyarısında bulundu.

İletişim Başkanından medyaya çağrı

Fahrettin Altun, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Emine Bulut'un vahşice katledilmesinden dolayı derin bir üzüntü duymuş, bu üzüntüsünü ilgili kamu görevlileriyle paylaşmış, failin hak ettiği cezayı alması ve kadına yönelik şiddetle mücadele noktasında gerekli adımların atılması için yetkilileri göreve çağırmıştır.

Bu süreçte medyayı sorumlu ve etik yayıncılığa davet ediyor; cinayeti meşrulaştırıcı nitelikte ifadelerden, kurbanı suçlayan, faili savunan ve şiddeti grafikleştiren habercilik türünden kaçınmaları çağrısında bulunuyoruz."

AK Parti Sözcüsü Çelik: Üzerimize düşeni yapmaya hazırız
GÜNDEM
AK Parti Sözcüsü Çelik: Üzerimize düşeni yapmaya hazırız

Emine Bulut'un katili kayınpederini de öldürecekmiş
GÜNDEM
Emine Bulut'un katili kayınpederini de öldürecekmiş

Emine Bulut cinayetiyle ilgili Aile Bakanlığı devreye girdi
GÜNDEM
Emine Bulut cinayetiyle ilgili Aile Bakanlığı devreye girdi
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Emine Bulut çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Emine Bulut çağrısı
Üzerimize düşeniyapmaya hazırız

Üzerimize düşeni
yapmaya hazırız

​AK Parti'den kadın cinayetleri konusunda yeni açıklama.
Samsun sular altında

Samsun sular altında

Sele kapılan 2 kişi öldü, haber alınamayan vatandaşlar var.
Suriye'yi konuştular

Suriye'yi konuştular

Erdoğan ve Putin'in görüşmesinde İdlib öne çıktı.
Metrobüsteki olaya<br>ilginç tahliye

Metrobüsteki olaya
ilginç tahliye

Metrobüs şoförü tanık olarak dinlenecek.
TSK gençleşti

TSK gençleşti

​Fırat'ın doğusuna olası operasyonu yönetecek isim de netleşti.

​Kulübün yeni başkanı Hamza Albayrak oldu.
Tunceli'de operasyon

Tunceli'de operasyon

​Bakanlık operasyonun detaylarını paylaştı.
ABD'ye yanıt emri

ABD'ye yanıt emri

Putin, ABD'nin füze testine yanıt verilmesini istedi.
Görüşmeler sonlandı

Görüşmeler sonlandı

​Galatasaraylıları yıkan Falcao iddiası.
Bakanlık devrede

Bakanlık devrede

​Emine Bulut'un çocuğu psikolog gözetiminde.
Öldürülen terörist<br>listeden çıktı

Öldürülen terörist
listeden çıktı

300 bin TL ödülle aranıyor, gri listede yer alıyordu.
Patlamaya<br>hazır bomba: Gazze

Patlamaya
hazır bomba: Gazze

İsrail korkusundan Gazze halkını göçe teşvik ediyor.
47 çocuğu <br>sokağa attı

47 çocuğu
sokağa attı

Gidecek yeri olmayan çocukları kapı önüne koydu.
Operasyonlar<br>peş peşe geldi

Operasyonlar
peş peşe geldi

FETÖ'nün hava kuvvetleri ve özel eğitim yapılanmasına darbe.
KKTC'nin durumu<br>fiilen değişti

KKTC'nin durumu
fiilen değişti

​Monaco modeli kısmen uygulanıyor, sırada elektrik ve gaz var.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.