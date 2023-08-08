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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erkin Koray için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk sanat camiasının duayen isimlerinden Erkin Koray'ın vefatı üzerine sosyal medya üzerinden taziye mesajı yayınladı. Koray'ın vefatını üzüntüyle öğrendiğini ifade eden Erdoğan, merhum sanatçıya rahmet, ailesine başsağlığı diledi.

00:31 . 8/08/2023 Salı
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erkin Koray'ın vefatı nedeniyle taziye mesajı yayınladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erkin Koray'ın vefatı nedeniyle taziye mesajı yayınladı.

Türk rock müziğinin efsanevi ismi 82 yaşındaki Erkin Koray, uzun süredir yaşadığı Kanada’nın Toronto şehrinde kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Sanatçının akciğer rahatsızlığının yanı sıra yaşlılığa bağlı sağlık sorunları yaşadığı öğrenildi.

Usta ismin vefatı Türkiye'de büyük üzüntüye neden olurken, sanatçılar, ünlü ve siyasi isimler de taziye mesajları paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye mesajı

Erkin Koray'ın vefatı sonrası taziye mesajı paylaşan isimlerden birisi de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Koray'ın vefatını üzüntüyle öğrendiğini ifade ederek merhum sanatçıya rahmet, ailesine başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı paylaşımında, "Türk müziğinin duayenlerinden Erkin Koray’ın vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, tüm sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.




#Erkin Koray
#Hayatını Kaybetti
#Cumhurbaşkanı
#Recep Tayyip Erdoğan
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