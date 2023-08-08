Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erkin Koray için taziye mesajı

Usta sanatçı Erkin Koray'ın ölüm haberi sevenlerini yasa boğarken Türk Rock Müziğin duayen isminin hayatına dair detaylar da araştırılmaya başlandı. Öyle Bir Geçer Zaman ki, Arapsaçı, Fesupanallah, Şaşkın, Sevince ve Yalnızlar Rıhtımı gibi birbirinden değerli eserlerle hayatımıza yer edindi. Usta sanatçının 2022 yılında yaptığı doğum günü paylaşımı ise sevenlerini duygulandırdı. İşte, Erkin Koray'ın hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler...