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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğandan Ertuğrul Gaziyi anma mesajı Anadoluyu ilelebet vatan olarak muhafaza edeceğiz
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ertuğrul Gazi'yi anma mesajı: Anadolu'yu ilelebet vatan olarak muhafaza edeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 739. Söğüt Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri dolayısıyla mesaj yayımladı. Erdoğan, "Asırlar boyunca üç kıta, yedi iklime adaletle hükmeden bir medeniyete sahip olmak bizim için iftihar vesilesidir. Bizler Anadolu'yu ilelebet vatan olarak muhafaza etme davasına sahip çıkmayı, bu ülkeyi barış ve esenlik içinde daha da güçlendirmeyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Diğer
​Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
​Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 739. Söğüt Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri dolayısıyla mesaj yayımladı. Erdoğan mesajına “1071’de Malazgirt Zaferi ile kapıları açılan Anadolu toprakları üzerinde küçük bir boydan bir cihan devletine uzanan ulu bir çınarın tohumlarını atan Ertuğrul Gazi ve oğlu Osman Gazi’yi rahmetle anıyorum” ifadeleriyle başladı.

"Bizim için iftihar vesilesidir"

Alperenlerin serdarı Ertuğrul Gazi’nin yiğitliği, bilgeliği ve ileri görüşlülüğünün, kadim medeniyetimizin sağlam temeller üzerinde yükselmesinde payının büyük olduğuna dikkat çeken Erdoğan, “Temelleri Söğüt’te atılan, asırlar boyunca üç kıta, yedi iklime adaletle hükmeden bir medeniyete sahip olmak bizim için iftihar vesilesidir” dedi.

Selçuklu ruhu ile: Türk milletine Anadolu’nun kapılarını aralayan Malazgirt Zaferi coşkuyla kutlandı
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Selçuklu ruhu ile: Türk milletine Anadolu’nun kapılarını aralayan Malazgirt Zaferi coşkuyla kutlandı

“Kökü mazide, gözü atide…”

Ertuğrul Gazi’nin öğütlerini rehber edinen oğlu Osman Gazi ve onların izinden giden Osmanlı Devleti yöneticilerinin ulaştıkları her yerde eşitlik, adalet ve hoşgörüye dayalı bir düzeni hakim kıldığına vurgu yapan Erdoğan şöyle devam etti: “Kökü mazide, gözü atide bir geleneğin temsilcileri olarak bizler de Anadolu’yu ilelebet vatan ve yurt olarak muhafaza etme davasına sahip çıkmayı, ecdadın mirası üzerinde inşa edilen bu ülkeyi barış ve esenlik içinde daha da geliştirmeyi ve güçlendirmeyi sürdüreceğiz. Söğüt’te düzenlenen Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri’nin geçmişten bugüne ve geleceğe bir köprü olacağına inanıyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malazgirt paylaşımı
OYNAT 01:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malazgirt paylaşımı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü dolayısıyla bir video paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında, 'Yiğitler kan döker, bayrak solmaya, Anadolu başlar, vatan olmaya. Kızılelma'ya hey, Kızılelma'ya... Sultan Alparslan'ı ve onunla birlikte bu gazada yer alan tüm kahramanlarımızı şükranla yâd ediyorum' ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kızılelma mesajı
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kızılelma mesajı

  • Bu vesileyle Sultan Alparslan’dan Ertuğrul Gazi’ye, Fatih Sultan Mehmet’ten Gazi Mustafa Kemal’e, bugüne kadar bu topraklara damgasını vuran ecdadımızı, birlik ve beraberliğimiz için mücadele vermiş kahramanlarımızı rahmetle ve minnetle yad ediyor, aziz vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye düşmanlarına: Biz size büyük geliriz, bizi yiyemezsiniz
OYNAT 00:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye düşmanlarına: Biz size büyük geliriz, bizi yiyemezsiniz
Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından video paylaşımında bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Belediye Başkanlığı dönemine ait videoda, 'Hazırladığınız bir kurt sofrası var. O kurt sofrasında bizi yemek istiyorsunuz. Kusura bakmayın biz size büyük geliriz. Bizi yiyemezsiniz' ifadeleri yer alıyor.


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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ertuğrul Gazi'yi anma mesajı: Anadolu'yu ilelebet vatan olarak muhafaza edeceğiz
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 739. Söğüt Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri dolayısıyla mesaj yayımladı. Erdoğan, "Asırlar boyunca üç kıta, yedi iklime adaletle hükmeden bir medeniyete sahip olmak bizim için iftihar vesilesidir. Bizler Anadolu'yu ilelebet vatan olarak muhafaza etme davasına sahip çıkmayı, bu ülkeyi barış ve esenlik içinde daha da güçlendirmeyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.
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