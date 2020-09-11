Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ertuğrul Gazi'yi anma mesajı: Anadolu'yu ilelebet vatan olarak muhafaza edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 739. Söğüt Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri dolayısıyla mesaj yayımladı. Erdoğan mesajına “1071’de Malazgirt Zaferi ile kapıları açılan Anadolu toprakları üzerinde küçük bir boydan bir cihan devletine uzanan ulu bir çınarın tohumlarını atan Ertuğrul Gazi ve oğlu Osman Gazi’yi rahmetle anıyorum” ifadeleriyle başladı.

"Bizim için iftihar vesilesidir"

Alperenlerin serdarı Ertuğrul Gazi’nin yiğitliği, bilgeliği ve ileri görüşlülüğünün, kadim medeniyetimizin sağlam temeller üzerinde yükselmesinde payının büyük olduğuna dikkat çeken Erdoğan, “Temelleri Söğüt’te atılan, asırlar boyunca üç kıta, yedi iklime adaletle hükmeden bir medeniyete sahip olmak bizim için iftihar vesilesidir” dedi.

GÜNDEM Selçuklu ruhu ile: Türk milletine Anadolu’nun kapılarını aralayan Malazgirt Zaferi coşkuyla kutlandı

“Kökü mazide, gözü atide…”

Ertuğrul Gazi’nin öğütlerini rehber edinen oğlu Osman Gazi ve onların izinden giden Osmanlı Devleti yöneticilerinin ulaştıkları her yerde eşitlik, adalet ve hoşgörüye dayalı bir düzeni hakim kıldığına vurgu yapan Erdoğan şöyle devam etti: “Kökü mazide, gözü atide bir geleneğin temsilcileri olarak bizler de Anadolu’yu ilelebet vatan ve yurt olarak muhafaza etme davasına sahip çıkmayı, ecdadın mirası üzerinde inşa edilen bu ülkeyi barış ve esenlik içinde daha da geliştirmeyi ve güçlendirmeyi sürdüreceğiz. Söğüt’te düzenlenen Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri’nin geçmişten bugüne ve geleceğe bir köprü olacağına inanıyorum.

OYNAT 01:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malazgirt paylaşımı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü dolayısıyla bir video paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında, 'Yiğitler kan döker, bayrak solmaya, Anadolu başlar, vatan olmaya. Kızılelma'ya hey, Kızılelma'ya... Sultan Alparslan'ı ve onunla birlikte bu gazada yer alan tüm kahramanlarımızı şükranla yâd ediyorum' ifadelerini kullandı.







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GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kızılelma mesajı

Bu vesileyle Sultan Alparslan’dan Ertuğrul Gazi’ye, Fatih Sultan Mehmet’ten Gazi Mustafa Kemal’e, bugüne kadar bu topraklara damgasını vuran ecdadımızı, birlik ve beraberliğimiz için mücadele vermiş kahramanlarımızı rahmetle ve minnetle yad ediyor, aziz vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum.”

OYNAT 00:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye düşmanlarına: Biz size büyük geliriz, bizi yiyemezsiniz Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından video paylaşımında bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Belediye Başkanlığı dönemine ait videoda, 'Hazırladığınız bir kurt sofrası var. O kurt sofrasında bizi yemek istiyorsunuz. Kusura bakmayın biz size büyük geliriz. Bizi yiyemezsiniz' ifadeleri yer alıyor. BiP'te paylaş

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