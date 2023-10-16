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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan EURO 2024 biletini alan A Milli Futbol Takımı'na tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya'da oynanan maçta Letonya'yı 4-0'la geçerek adını Almanya'da düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2024) yazdıran A Millî Futbol Takımı'nı tebrik etti.

00:02 . 16/10/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya'daki turnuvaya katılım hakkı kazanan Milli Takım'ı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya'daki turnuvaya katılım hakkı kazanan Milli Takım'ı tebrik etti.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde D Grubu 7’nci hafta karşılaşmasında sahasında Letonya’yı 4-0 yenen 1 maçı fazla olan milliler, puanını 16’ya yükselterek 5 takımın mücadele ettiği grupta bitime 1 hafta kala EURO 2024'e katılma hakkı elde etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan EURO 2024 biletini alan A Milli Futbol Takımı'na tebrik

Erdoğan, X hesabından yaptığı paylaşımda, futbolcuları tebrik ederek şunları söyledi:

"2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’na katılmaya hak kazanan A Millî Futbol Takımımızı yürekten tebrik ediyor, turnuvada millîlerimize şimdiden başarılar diliyorum."



#Recep Tayyip Erdoğan
#Türkiye
#EURO 2024
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A Milliler Letonya'yı 4-0 mağlup ederek Almanya biletini aldı | ÖZET