Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan EURO 2024 biletini alan A Milli Futbol Takımı'na tebrik

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde D Grubu 7’nci hafta karşılaşmasında sahasında Letonya’yı 4-0 yenen 1 maçı fazla olan milliler, puanını 16’ya yükselterek 5 takımın mücadele ettiği grupta bitime 1 hafta kala EURO 2024'e katılma hakkı elde etti.