Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğandan Fas Milli Takımını tebrik
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fas Milli Takımı'nı tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 FIFA Dünya Kupası çeyrek final maçında Portekiz'i 1-0 yenerek yarı finale yükselen Fas Milli Takımı'nı tebrik etti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Fas Milli Takımını tebrik
Arşiv - Cumhurbaşkanı Erdoğan 2022 FIFA Dünya Kupası'nda yarı finale çıkan Fas'ı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünya Kupası'nda yarı finale çıkma başarısını gösteren ilk Afrika takımı olan Fas Milli Takımı'nı canıgönülden kutluyor, tüm Faslı kardeşlerimizi de bu başarılarından dolayı kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Portekiz elendi: Ronaldo gözyaşlarını tutamadı
SPOR
Portekiz elendi: Ronaldo gözyaşlarını tutamadı

Roman Saiss Portekiz maçında sakatlandı: Sedye ile oyundan çıktı
SPOR
Roman Saiss Portekiz maçında sakatlandı: Sedye ile oyundan çıktı

Fas - Portekiz Maç Kadrosu
ÖZGÜN
Fas - Portekiz Maç Kadrosu
İlk yarıda tek gol

İlk yarıda tek gol

Dünya Kupası çeyrek finalinde İngiltere ile Fransa karşılaşıyor.
Gerekirse altyapıdan oyuncu alacağım

'Gerekirse altyapıdan
oyuncu alacağım'

Abdullah ​Avcı'dan oyunculara sert uyarı.
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Fas Milli Takımını tebrik

Kılıçdaroğlu'nun 'millet teknoloji görsün' açıklamasına tepki.

Gözyaşlarını tutamadı

Gözyaşlarını tutamadı

​Ronaldo Dünya Kupası'na veda etti.
Peri masalı sürüyor

Peri masalı sürüyor

​Fas, Portekiz'i eleyerek yarı finale yükseldi.

İtalya'ya mı gidiyorlar?

İtalya'ya mı gidiyorlar?

Luciano Spalletti'den Arda Güler ve Ferdi itirafı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.