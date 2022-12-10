Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fas Milli Takımı'nı tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünya Kupası'nda yarı finale çıkma başarısını gösteren ilk Afrika takımı olan Fas Milli Takımı'nı canıgönülden kutluyor, tüm Faslı kardeşlerimizi de bu başarılarından dolayı kutluyorum." ifadelerini kullandı.

أهنئ من أعماق قلبي المنتخب المغربي الذي يعتبر أول فريق إفريقي يحقق إنجاز الوصول لدور نصف نهائي كأس العالم، كما أبارك لجميع أشقائنا المغاربة هذا الإنجاز. 🇲🇦🇹🇷 — رجب طيب أردوغان (@rterdogan_ar) December 10, 2022

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