|
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatma Sevim Baltacı için AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na taziye ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, trafik kazasında hayatını kaybeden AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı için AK Parti İl Başkanlığına taziye ziyaretinde bulundu.

22:41 - 15/02/2024 Perşembe
Güncelleme: 23:41 - 15/02/2024 Perşembe
AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatma Sevim Baltacı için taziye ziyaretinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatma Sevim Baltacı için taziye ziyaretinde bulundu.
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,
"Kutlu davamızda yıllardır beraber yol yürüdüğümüz değerli arkadaşımız Fatma Sevim Hanımefendi'nin taziyesi için İstanbul İl Başkanlığımıza teşrif eden, her zaman varlığıyla bizlere yol gösteren, vefasını üzerimizden hiç eksiltmeyen kıymetli Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a en kalbi şükranlarımızı ve hürmetlerimizi sunarız."
ifadesini kullandı.

Kabaktepe, merhumeye Allah'tan rahmet, ailesi ve parti teşkilatlarına başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 43 yaşında hayatını kaybeden Baltacı'nın Fatih Camisi'ndeki cenaze namazına katılmış, namazın ardından tabuta omuz vermişti.


#AK Parti İstanbul İl Başkanlığı
#Recep Tayyip Erdoğan
#Fatma Sevim Baltacı
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
OVP kapsamında ilk kez ev alacaklara 1,20 düşük faizli kredi verilecek