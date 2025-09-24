Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fenerbahçe'ye tebrik

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı paylaşımda "38’inci Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası Şampiyonu olan Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı’nı ve tüm @Fenerbahce camiasını yürekten tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.