Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fenerbahçe'ye tebrik

23:4324/09/2025, Çarşamba
Cumhurbaşkanı Erdoğan Basketbolda 38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanan Fenerbahçe'yi kutladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından Fenerbahçe'yi tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı paylaşımda "38’inci Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası Şampiyonu olan Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı’nı ve tüm @Fenerbahce camiasını yürekten tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.



#Recep Tayyip Erdoğan
#Fenerbahçe
#Tebrik
