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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gaziantep'teki kaza sonrası taziye mesajı

Gaziantep'te meydana kaza sonrası 16 vatandaşımız hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kazada hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

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Haber Merkezi Diğer
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Gaziantepteki kaza sonrası taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Gaziantep'te meydana kaza sonrası 16 vatandaşımız hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kazada hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TAZİYE

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yürekleri yakan haber sonrası, "Gaziantep-Nizip Otoyolu’nda meydana gelen elim trafik kazası hepimizin yüreklerini dağladı. Kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet niyaz ediyor, yaralılara acil şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun." sözleriyle taziyelerini iletti.

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