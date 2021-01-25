Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğandan "Geçtiğimiz hafta neler yaptık?" paylaşımı
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Geçtiğimiz hafta neler yaptık?" paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından "Geçtiğimiz hafta neler yaptık?" başlıklı paylaşımda bulundu. Erdoğan paylaşımında, "Geçtiğimiz hafta özellikle tarım, enerji ve savunma sanayii alanlarında birçok önemli hizmeti ve projeyi hayata geçirdik, hizmete alınacak eserlerin yapımına hız kazandırdık. Türkiye'yi daha müreffeh bir geleceğe ulaştırmak için azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Geçtiğimiz hafta özellikle tarım, enerji ve savunma sanayii alanlarında birçok önemli hizmeti ve projeyi hayata geçirdik, hizmete alınacak eserlerin yapımına hız kazandırdık. Türkiye'yi daha müreffeh bir geleceğe ulaştırmak için azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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MİLGEM Projesi'nin 5. gemisi İstanbul Fırkateyni denize indirildi
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MİLGEM Projesi'nin 5. gemisi İstanbul Fırkateyni denize indirildi
MİLGEM Projesi'nin 5. gemisi İstanbul Fırkateyni'nin Denize İniş töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

"Milli Fırkateyn İstanbul denize indirildi"

Paylaşımda, "Milli Fırkateyn İstanbul F515 denize indirildi, Ergani ve Başlar barajları ile Ergani İçme Suyu Arıtma Tesisi hizmete alındı, Silvan Barajı'nın dolgu çalışması tamamlandı, OECD İstanbul merkezi açıldı, Kültür ve Turizm Bakanlığı 2019-2020 Özel Ödülleri Töreni düzenlendi" bilgileri de paylaşıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan,
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Güçlü olmak tercihten öte zorunluluktur"
Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, MİLGEM Projesinin 5'inci gemisi olan İstanbul (F-515) Fırkateyni'nin Denize İniş Töreni'nde konuştu. Önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, 'Askeri, ekonomik ve diplomatik bakımdan güçlü olmak bizim için tercihten öte bir zorunluluktur' ifadelerini kullandı.


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