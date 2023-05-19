|
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlere '19 Mayıs' mesajı: Geleceğimizin sembolü Türkiye Yüzyılını inşa ediyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yayımladığı 19 Mayıs mesajında gençlere seslendi. Erdoğan, “19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nızı en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Mücadele azmimizi, büyük ve güçlü Türkiye Yüzyılını inşa etme heyecanımızı sürekli canlı tutmak için gençlerimizi tüm alanlarda destekliyor, onlara her türlü imkânı ve fırsatı veriyoruz" ifadelerini kullandı.

10:28 . 19/05/2023 Cuma
DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı. 

Mesajına, “Bugün Milli Mücadelenin Başkomutanı, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 104. yıldönümünün sevincini ve coşkusunu yaşıyoruz diyerek başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nızı en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk gençliğine armağan ettiği 19 Mayıs 1919 tarihi, ecdadın imkânsızlıklar içinde dahi büyük bir iman ve inançla direniş ruhunu yeniden canlandırmasının sembolüdür. 19 Mayıs, Türk Milletinin emperyalist güçlere karşı birlik ve beraberlik içinde, zulme boyun eğmeyeceğini haykırarak, tarihin gördüğü en büyük kahramanlık destanlarından birini yazmaya başladığı gündür. Ecdadımızın istiklali ve istikbali uğrunda sergilediği kahramanlıkları gelecek nesillere en canlı şekilde aktarmak başta gelen vazifemizdir" ifadelerini kullandı. 


"En çok gençlerimize güveniyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan,
“Bu anlayışla, bir asır önceki ruhla ecdadımızdan teslim aldığımız kutlu emanetlere sahip çıkıyor, ülkemizin geleceğinin sembolü Türkiye Yüzyılını inşa ediyoruz. Mücadele azmimizi, büyük ve güçlü Türkiye’yi inşa etme heyecanımızı sürekli canlı tutmak için gençlerimizi tüm alanlarda destekliyor, onlara her türlü imkânı ve fırsatı veriyoruz. Ülkemizin demokrasi ve kalkınma atılımlarını tasarlar ve uygularken en çok gençlerimize güveniyoruz. Kendilerine sunduğumuz imkânları en iyi şekilde kullanarak bizlere büyük gururlar yaşatan gençlerimizle iftihar ediyoruz"
diye konuştu. 

"Hayallerini gerçekleştirebilmeleri için gençlerimize daha fazla destek vereceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ülkemiz kalkındıkça, geliştikçe, büyüdükçe, hayallerini gerçekleştirebilmeleri için gençlerimize daha fazla destek vereceğiz. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu emanet ettiğimiz gençlerimizin, son devletimiz Cumhuriyetimize güçlü bir şekilde sahip çıkmaları, geleceğimize güvenle bakmamızı sağlamaktadır. Bu düşüncelerle, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını tekrar tebrik ediyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Kurtuluş Savaşımızın bütün kahramanlarını saygıyla anıyorum" dedi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yurt dışındaki vatandaşlara seçim tarihiyle ilgili çağrı: Oy verme işlemi yarın başlıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yurt dışındaki vatandaşlara seçim tarihiyle ilgili çağrı: Oy verme işlemi yarın başlıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs seçimlerinde sandığa giden yurt dışındaki seçmene teşekkür ederek, 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için de sandığa gitmeleri çağrısı yaptı. Yurt dışında ve gümrük kapılarında oy verme işleminin yarın (20 Mayıs Cumartesi) başladığını belirten Erdoğan, "Rekor bir katılımla sandıkları patlattığınız seçimlerin ilk turunu başarıyla tamamladık. Şimdi önümüzde Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu var. Sizlerden, bulunduğunuz ülkelerdeki seçim tarihlerini yakından takip ederek, demokratik hakkınızı muhakkak kullanmanızı rica ediyorum. Milletimizin yurt dışındaki siz temsilcilerinden iradenize bir kez daha güçlü bir şekilde sahip çıkmanızı bekliyorum. İnşallah bu imtihandan da alnımızın akıyla çıkacağımıza yürekten inanıyorum" dedi.


#Recep Tayyip Erdoğan
#19 Mayıs Atatürk'ü anma ve Gençlik ve Spor Bayramı
#cumhurbaşkanı
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
TCMB açıkladı: Nakit avans kaldırıldı mı? Nakit avans çekilebiliyor mu?