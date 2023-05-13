Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlere anne nasihati: Fırsat buldukça ayaklarının altını öpmeye çalışırdım

Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan
, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde gençlerin sorularını cevapladı.
Aile ve annelerin önemine vurgu yapan Erdoğan, annesi Tenzile Erdoğan'ın ayaklarını öpmeye çalıştığına dair anısını paylaştı. Annelerin çok önemli olduğuna vurgu yapan Erdoğan, gençlere de bu tavsiyede bulundu.
"Nesli bu noktaya taşımak çok önemli"
"Nesli bu noktaya taşımak çok önemli"
Cumhurbaşkanı Erdoğan
"Burada bayanlar sayısal olarak ağır basıyor. Bir kısmı anne, bir kısmı geleceğin anneleri. Ben anneme çok düşkündüm. Fırsat buldukça ayaklarının altını öpmeye çalışırdım. Peygamberimiz cennet annelerin ayakları altındadır buyuruyor anne. Bırak ben ayağının altında cennetin kokusunu alayım.' derdim. Ağlamaya başlardı. Nesli bu noktaya taşımak çok önemli. Anne çok önemli. Aile kurumunu önemsememiz buradan geliyor. Ana. Hiçbir şeye paha biçilmez. Sizler çok önemlisiniz."
ifadelerini kullandı.
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1 saat önce