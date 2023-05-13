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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlere anne nasihati: Fırsat buldukça ayaklarının altını öpmeye çalışırdım

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde gençlerin sorularını cevaplayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan her fırsatta annesinin ayaklarının altını öpmeye çalıştığını söyleyerek gençlere de böyle yapmaları tavsiyesinde bulundu. Erdoğan "Nesli bu noktaya taşımak çok önemli. Anne çok önemli. Aile kurumunu önemsememiz buradan geliyor." dedi.

14:28 . 13/05/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Recep Tayyip Erdoğan

Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan
, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde gençlerin sorularını cevapladı.

Aile ve annelerin önemine vurgu yapan Erdoğan, annesi Tenzile Erdoğan'ın ayaklarını öpmeye çalıştığına dair anısını paylaştı. Annelerin çok önemli olduğuna vurgu yapan Erdoğan, gençlere de bu tavsiyede bulundu.



"Nesli bu noktaya taşımak çok önemli"

Cumhurbaşkanı Erdoğan
"Burada bayanlar sayısal olarak ağır basıyor. Bir kısmı anne, bir kısmı geleceğin anneleri. Ben anneme çok düşkündüm. Fırsat buldukça ayaklarının altını öpmeye çalışırdım. Peygamberimiz cennet annelerin ayakları altındadır buyuruyor anne. Bırak ben ayağının altında cennetin kokusunu alayım.' derdim. Ağlamaya başlardı. Nesli bu noktaya taşımak çok önemli. Anne çok önemli. Aile kurumunu önemsememiz buradan geliyor. Ana. Hiçbir şeye paha biçilmez. Sizler çok önemlisiniz."
ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlere 14 Mayıs mesajı: Yetkimizi kullanacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlere 14 Mayıs mesajı: Yetkimizi kullanacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa'da "İlk Oyum AK Parti'ye, İlk Oyum Erdoğan'a" programında gençlerle bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde ilk defa oy kullanacak siz kıymetli gençlerimizle yol arkadaşlığı yapmamızı bize nasip eden Rabbime hamd ediyorum. Sizlerin sayesinde aradan 40 yılı aşkın vakit geçmiş olsa da geçmiş dönemlerimizdeki heyecanı hatırlatıyor, aynı duyguları tekrar yaşıyoruz." ifadelerini kullandı. 14 Mayıs tarihinin kesin bir tarih olup olmadığı sorulan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunun erken seçim değil öne çekilen bir seçim olduğunu vurgulayarak, "10 Mart'ta yetkimizi kullanacağız, ondan sonra 60 gün süre var." diye konuştu.



#Recep Tayyip erdoğan
#Anne
#gençler
#cennet
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