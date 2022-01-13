Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğandan Grizu-263A paylaşımı
ANKARA BİLİM

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Grizu-263A paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından, uzaya fırlatılan Grizu-263A ile ilgili paylaşımda bulundu. Erdoğan'ın paylaşımında, "Türkiye'den ilk kez bu projede yer alma başarısı gösteren gençlerimizi, hocalarımızı, destekleyen kurumlarımızı tebrik ediyorum" ifadeleri yer aldı.

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Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Grizu-263A paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ilk cep uydusu "Grizu-263A"nın uzaya fırlatılmasına ilişkin sosyal medyada paylaşımda bulundu.

  • Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "2019 TEKNOFEST yarışması model uydu alanında 1'inci olan gençlerimizin geliştirdikleri Grizu-263A mini uydu, bugün SpaceX tarafından uzaya fırlatıldı. Türkiye'den ilk kez bu projede yer alma başarısı gösteren gençlerimizi, hocalarımızı, destekleyen kurumlarımızı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

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