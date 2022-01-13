Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Grizu-263A paylaşımı

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Bakan Pakdemirli'den HDP vekilinin teröristle fotoğrafına sessiz kalan muhalefete: Yılan derisini değiştirir ama huyunu değiştirmez

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, PKK'lı teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP vekili Semra Güzel'e tepki gösterdi. HDP'nin sırtını PKK'ya, Millet İttifakı'nın ise HDP'ye dayadığını ifade eden Pakdemirli, "O kadar fotoğraf var ortada, hangisinden ses çıktı? Susarak, onaylıyorlar. Susmak bir tercihtir. Yani safımız da tercihimiz de belli diyorlar. Yeter ki Erdoğan gitsin, biz PKK ile ihanet ilişkisine de gireriz, gönül ilişkisine de diyorlar. İhanet ilişkisi-gönül ilişkisi hiç fark etmez; yılan derisini değiştirir ama huyunu değiştirmez." dedi.