Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Guterres'e Filistin tepkisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ramazan ayının ilk iftarını şehit aileleriyle yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki iftar programında konuştu.

Cumhurbaşkanı programda yaptığı konuşmada şunları söyledi:

Tüm dünya gözünü yumsa da biz İsrail zulmüne rıza göstermeyeceğiz. Filistinli kardeşlerimizin tüm imkanlarımızla yanında olmaya devam edeceğiz. Kudüs'ün İsrail tarafından gasp edilmesine asla izin vermeyeceğiz.

Yaralıların tedavisi için İsrail'in engelleme çabalarına rağmen girişimlerimizi devam ettiriyoruz.

İsrail'in küstah, insanlık dışı uygulamalarına sessiz kalınması çok tehlikeli bir kapının açılmasına neden olacaktır.

"BM'ye tükenmiştir"

Birleşmiş Milletler, Gazze'deki İsrail terörü karşısında bitmiştir, tükenmiştir, çökmüştür. Şu anda Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'e hukukumuz ileri derecede olmasına rağmen ulaşamıyoruz.

Kötü gidişe itiraz ediyoruz, bedeli ne olursa olsun mazlumun yanında olacağız. Mazlumun kimliğine hiç bakmadık, bakmayacağız.

Filistinliler için Ramazan ayı boyunca bütün İslam ülkelerini kapsayan bir yardım kampanyası düzenleyeceğiz.