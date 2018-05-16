Ramazanözel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE00:00:00
Seçimözel sayfaCUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİGENEL SEÇİM 2018
GündemCumhurbaşkanı Erdoğandan Guterrese Filistin tepkisi
POLİTİKA

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM Genel Sekreteri Guterres'e Filistin tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Guterres'e Filistin tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, işgalci İsrail'in Gazze'deki terörüne karşı Birleşmiş Milletlere tepki göstererek "BM, Gazze'deki İsrail terörü karşısında bitmiştir, tükenmiştir, çökmüştür. Şu anda BM Genel Sekreteri'ne hukukumuz ileri derecede olmasına rağmen ulaşamıyoruz." dedi.

Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ramazan ayının ilk iftarını şehit aileleriyle yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki iftar programında konuştu.

Cumhurbaşkanı programda yaptığı konuşmada şunları söyledi:

Tüm dünya gözünü yumsa da biz İsrail zulmüne rıza göstermeyeceğiz. Filistinli kardeşlerimizin tüm imkanlarımızla yanında olmaya devam edeceğiz. Kudüs'ün İsrail tarafından gasp edilmesine asla izin vermeyeceğiz.

Yaralıların tedavisi için İsrail'in engelleme çabalarına rağmen girişimlerimizi devam ettiriyoruz.

İsrail'in küstah, insanlık dışı uygulamalarına sessiz kalınması çok tehlikeli bir kapının açılmasına neden olacaktır.

"BM'ye tükenmiştir"

Birleşmiş Milletler, Gazze'deki İsrail terörü karşısında bitmiştir, tükenmiştir, çökmüştür. Şu anda Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'e hukukumuz ileri derecede olmasına rağmen ulaşamıyoruz.

Kötü gidişe itiraz ediyoruz, bedeli ne olursa olsun mazlumun yanında olacağız. Mazlumun kimliğine hiç bakmadık, bakmayacağız.

Filistinliler için Ramazan ayı boyunca bütün İslam ülkelerini kapsayan bir yardım kampanyası düzenleyeceğiz.

Erdoğan: Gazze'deki İsrail terörü karşısında BM çökmüştür
RAMAZAN
Erdoğan: Gazze'deki İsrail terörü karşısında BM çökmüştür

ABD'deki kumpas davasında Hakan Atilla'ya hapis cezası
Dünya

ABD'deki kumpas davasında Hakan Atilla'ya hapis cezası

ABD'de görülen kumpas davasında Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'ya 32 ay hapis cezası verildi. FETÖ'cülerin yurt dışına kaçırdığı evraklar aracılığıyla kurulan mahkemede, Hakan Attilla davanın tek sanığı olarak yargılanmıştı.
Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne giderse 4. torbada olacak
Spor

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne giderse 4. torbada olacak

2015-2016 sezonundan bu yana Şampiyonlar Ligi'ne hasret kalan Galatasaray, son hafta Göztepe karşısında 1 puan alırsa şampiyon olacak ve önümüzdeki yıl Şampiyonlar Ligi'ne direkt gruplardan katılma hakkı elde edecek. Ancak sarı kırmızılıları bekleyen bir tehlike var.
Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'den Galatasaray'a jest
Spor

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'den Galatasaray'a jest

Şampiyonun belli olacağı son haftada Galatasaray’ı konuk edecek Göztepe’de Başkan Mehmet Sepil, “Bu maçın sonucu ne olursa olsun bizim için tüm kulüplere eşit olmak çok önemli” diyerek, misafir taraftar sayısının arttırılması için de İl Spor Güvenlik Kuruluna başvurduklarını söyledi.
Engin Altan Düzyatan Diriliş Ertuğrul'dan ayrılıyor
Hayat

Engin Altan Düzyatan Diriliş Ertuğrul'dan ayrılıyor

Diriliş Ertuğrul dizisi gelecek sezon Diriliş Osman Gazi olarak yayın hayatına devam edecek. Osman Bey'in çocukluğunu ve gençliğini canlandıracak oyuncular ile anlaşma yapıldığı bu nedenle de Engin Altan Düzyatan'ın diziden ayrılacağı iddia ediliyor.
Kendi istediği kızla evlenmek istedi, babası gözlerini oydu!
Dünya

Kendi istediği kızla evlenmek istedi, babası gözlerini oydu!

Pakistan'ın Nasirabad köyünde vahşet dolu bir olay yaşındı. 22 yaşındaki bir genç, kendi istediği genç kızla evlenmek istediği için babası ve 4 kardeşi tarafından gözleri oyuldu!

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.