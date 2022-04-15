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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hamursuz Bayramı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamursuz Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında; ' Musevi vatandaşlarımızın Pesah (Hamursuz) Bayramı'nı tebrik ediyor, Hamursuz Bayramı vesilesiyle Musevi vatandaşlarımızın sevincini paylaşıyor, kendilerine ve tüm Musevilere esenlikler diliyorum' ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Hamursuz Bayramı mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamursuz Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Erdoğan'ın mesajında, "Musevi vatandaşlarımızın Pesah (Hamursuz) Bayramı'nı tebrik ediyorum. Asırlardır farklı inanç ve kültürlerin bir arada huzur içinde yaşamasının en güzel örneklerini sergileyen ülkemiz, barış ve güven yurdu olmaya devam etmektedir. Toplumumuzun tüm zenginlikleriyle ortaya koyduğu birlik, beraberlik ve dayanışma, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da en önemli gücümüz olacaktır. Hamursuz Bayramı vesilesiyle Musevi vatandaşlarımızın sevincini paylaşıyor, kendilerine ve tüm Musevilere esenlikler diliyorum." ifadeleri yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hamursuz Bayramı mesajı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hamursuz Bayramı mesajı
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