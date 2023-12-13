Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hanuka Bayramına ilişkin tebrik mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "F-16 meselesinde biz muhataplarımıza dedik ki, 'Amerika Birleşik Devletleri’nin kongresi varsa bizim de kongremiz yani Meclisimiz var.' Parlamentomuzdan nihai karar çıkmadıktan sonra söyleyecek herhangi bir şey yok." dedi. Erdoğan, "Kaldı ki Eurofighter konusunda da aslında İngiltere'nin bakışı olumlu. Maalesef Almanya'da bir sıkıntı söz konusu. Fakat pürüzleri gidermek için İngiltere'nin olumlu yaklaşımı oldu. Almanlarla konuyu görüşeceklerini söylüyorlar. Bu noktada başka alternatiflerimiz de yok değil." ifadelerini kullandı.