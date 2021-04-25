Terörün kökünü kurutacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak’ın kuzeyinde terör örgütüne yönelik düzenlenen “Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım Operasyonu” Komuta Merkezi’ne bağlandı. Erdoğan, şunları kaydetti: “Amacımız, güney sınırlarımızda oluşturulmaya çalışılan terör varlığını tamamen ortadan kaldırmak ve tehditleri bertaraf etmektir. Ne Türkiye’nin, ne Irak’ın, ne de Suriye’nin geleceğinde bölücü terör örgütüne ve teröre asla yer yoktur. Bölgemize kan, gözyaşı ve yıkımdan başka bir şey getirmeyen bu katil sürülerinin kökünü kurutana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz.”

OYNAT 01:37 Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Kuzey Irak'ta çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım Operasyonu' Komuta Merkezi'ne video konferansla bağlandı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin dün akşam Irak'ın kuzeyinde yuvalanan PKK terör örgütüne yönelik Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonu başlattığına değinen Erdoğan, 'Karadan ve havadan sığınak-barınak ve mağaraların ateş altına alındığı operasyonda, şu ana kadar çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir. Komşumuz Irak'ın toprak bütünlüğüne saygılı bir şekilde icra edilen bu harekat, bölgede barış ve huzurunun tesis edilmesine de önemli katkılar sağlayacaktır.' diye konuştu. BiP'te paylaş

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ÇOK SAYIDA TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Operasyonlarda azami oranda yerli ve milli savunma sanayii ürünlerinin kullanılmasının ayrı bir iftihar vesilesi olduğunu belirten Erdoğan, “Sığınak-barınak ve mağaraların ateş altına alındığı operasyonda, şu ana kadar çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir. Terörün kökünü kazımakta ve vatandaşlarımızı terör belasından tamamen kurtarmakta kararlıyız.” ifadelerini kullandı.

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OYNAT 04:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan komuta merkezine video konferansla bağlandı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım Operasyonu' Komuta Merkezi'ne video konferansla bağlandı. Erdoğan, 'Karadan ve havadan sığınak-barınak ve mağaraların ateş altına alındığı operasyonda, şu ana kadar çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir. Amacımız, güney sınırlarımızda oluşturulmaya çalışılan terör varlığını tamamen ortadan kaldırmak ve ülkemize yönelik tehditleri bertaraf etmektir. Terörün kökünü kazımakta ve vatandaşlarımızı terör belasından tamamen kurtarmakta kararlıyız' dedi.

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MEHMETÇİK’İN KARŞISINDA KİMSE DURAMAZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “(Ölürsem şehit kalırsam gazi) anlayışıyla yürütülen bu mücadelede kahraman Mehmetçiğimizin karşısında dayanabilecek hiçbir güç tanımıyoruz. Irak’ın toprak bütünlüğüne saygılı şekilde icra edilen bu harekat, bölgede barış ve huzurun tesis edilmesine önemli katkılar sağlayacaktır.”

Akar karargâhtan yönetti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları harekatı operasyona katılan İHA’ların aktardığı anlık görüntüler üzerinden başkentteki harekat merkezinden yönetti. Milli Savunma Bakanlığı Twitter adresinden, “Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Kahraman Komandoları, Kuzey Irak’ta!” notuyla Komando Marşı paylaşıldı.

OYNAT 01:57 MSB böyle duyurdu: Kahraman komandolar Kuzey Irak'ta Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyindeki PKK yuvası Metina'ya operasyon başlattı. Hava harekatına, topçu ve komando birlikleri de destek veriyor. Metina, Zap, Avaşin, Basyan ve Kandil'e düzenlenen operasyonda havadan ağır ateş altına alınan bölgeye, helikopterlerle özel harekat birlikleri indirilirken, Milli Savunma Bakanlığı operasyonu sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoyla duyurdu. BiP'te paylaş

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GÜNDEM Komandolar Kandil yolunda