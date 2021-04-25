Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan harekat mesajı: Terörün kökünü kurutacağız
Terörün kökünü kurutacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve kuvvet komutanlarının bulunduğu harekat merkezine bağlandı. Harekatın adının ‘Pençe-Şimşek’ ve ‘Pençe-Yıldırım’ olduğunu duyuran Erdoğan “Bu katil sürülerinin kökünü kurutana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak’ın kuzeyinde terör örgütüne yönelik düzenlenen “Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım Operasyonu” Komuta Merkezi’ne bağlandı. Erdoğan, şunları kaydetti: “Amacımız, güney sınırlarımızda oluşturulmaya çalışılan terör varlığını tamamen ortadan kaldırmak ve tehditleri bertaraf etmektir. Ne Türkiye’nin, ne Irak’ın, ne de Suriye’nin geleceğinde bölücü terör örgütüne ve teröre asla yer yoktur. Bölgemize kan, gözyaşı ve yıkımdan başka bir şey getirmeyen bu katil sürülerinin kökünü kurutana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz.”
Operasyonlarda azami oranda yerli ve milli savunma sanayii ürünlerinin kullanılmasının ayrı bir iftihar vesilesi olduğunu belirten Erdoğan, “Sığınak-barınak ve mağaraların ateş altına alındığı operasyonda, şu ana kadar çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir. Terörün kökünü kazımakta ve vatandaşlarımızı terör belasından tamamen kurtarmakta kararlıyız.” ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “(Ölürsem şehit kalırsam gazi) anlayışıyla yürütülen bu mücadelede kahraman Mehmetçiğimizin karşısında dayanabilecek hiçbir güç tanımıyoruz. Irak’ın toprak bütünlüğüne saygılı şekilde icra edilen bu harekat, bölgede barış ve huzurun tesis edilmesine önemli katkılar sağlayacaktır.”
Akar karargâhtan yönetti
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları harekatı operasyona katılan İHA’ların aktardığı anlık görüntüler üzerinden başkentteki harekat merkezinden yönetti. Milli Savunma Bakanlığı Twitter adresinden, “Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Kahraman Komandoları, Kuzey Irak’ta!” notuyla Komando Marşı paylaşıldı.