Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğandan Hataya istihdam müjdesi
HATAY

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hatay'a istihdam müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay mitinginde yaptığı konuşmada "Girişimcilerimiz, Mobilyacılar İhtisas Sitesi'nde 100 fabrika, 10 bin kişilik istihdam ve 500 bin dolarlık ihracat sözü verdi. Mobilyacılar Sitesi'ni hızla bitireceğiz. Ayakkabıcılar da 300 iş yerinde 15 bin istihdam sözü verdi" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince Hatay İtfaiye Meydanı'nda düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti.

"Hastane için çalışmalarımız devam ediyor"

Hatay'a, 7 bin 644 derslik inşa ettiklerini, ikinci devlet üniversitesi olarak İskenderun Teknik Üniversitesini kurduklarını aktaran Erdoğan, şu anda İskenderun'a mükemmel bir belediye başkan adayı koyduklarını dile getirdi.

Erdoğan, yüksek öğrenim öğrencileri için 5 bin 401 kişi kapasiteli yurt binaları açtıklarını, bu yıl için de Hatay'da ve Reyhanlı'da toplamda bin 800 kişi kapasiteli yurt binaları açacaklarını, gelecek yıl ise Antakya, Kırıkhan ve İskenderun'da toplamda 2 bin 350 kapasiteli yurt binalarını faaliyete geçireceklerini ifade etti.

Hatay Stadyumu'nu bu yıl tamamlayacaklarını bildiren Erdoğan, eski stadın yerine de 46 bin metrekarelik bir alanda millet bahçesi yapacaklarını anlattı.

Hatay, Kırıkhan ve Altınözü'ndeki spor salonlarının yapımının, Erzin Gençlik Merkezinin ihalesinin, Hatay atletizm pistinin projesinin devam ettiğini belirten Erdoğan, ihtiyaç sahibi vatandaşlara, şehit yakınlarına, yaşlılara, engellilere toplamda yaklaşık 4,5 katrilyon lira tutarında destek verdiklerini söyledi.

Sağlıkta Hatay'a 14'ü hastane olmak üzere toplam 43 tesis kazandırdıklarını, İskenderun Ağız ve Diş Sağlığı Merkezini hizmete sunduklarını anımsatan Erdoğan, "250 yataklı Dörtyol, 75 yataklı Samandağı Devlet Hastanemizle birlikte Kırıkhan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerimizin inşaatı devam ediyor. İskenderun'a inşa edilecek ancak tüm bölgeye hizmet verecek 600 yataklı bir devlet hastanesi için de şu anda çalışmalarımız devam ediyor." diye konuştu.

REKLAM

"Dünyanın en büyük mozaik müzesi"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'da 8 bin konut projesinin hayata geçirildiğini ve imar barışıyla toplam 205 bin Hataylı vatandaşın sorununun çözüldüğünü, 78 ata yadigarı eserin restore edildiğini ve Antakya Meydan ile Kürt Fakih camileri gibi önemli eserlerin restorasyonlarına devam edildiğini aktardı.

Kırıkhan ve Reyhanlı'ya iki kültür hanının inşa edildiğini ve dünyanın en büyük mozaik müzesinin şehre kazandırılmaya çalışıldığını anımsatan Erdoğan, bölünmüş yol uzunluğunun 502 kilometreye çıkarıldığını söyledi.

Erdoğan, bu yıl birçok yol çalışmasının da tamamlanacağını duyurarak, "Ayrıca Samandağ-Arsuz yolunun ihalesini de iki gün önce gerçekleştirdik. Hatay turizmi açısından son derece önemli bu yolu 29 Ekim'e yetiştirip sizlerin istifadesine sunacağız." dedi.

Amanos Tüneli'nin proje çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Erdoğan, şöyle konuştu:

"Hatay şehir merkezi, Samandağ ilçe merkezi ve 16 mahalleye geçen yıl hizmete aldığımız Büyük Karaçay Barajı'yla içme suyu vereceğiz. Büyük Karaçay Barajı'ndan alacağımız isale hattı ve arıtma tesisiyle şehre ileterek Hatay'ın 2050 yılına kadar içme suyu ihtiyacını karşılayacağız. Bay Kemal diyor ki 'Çiftçiler aç, çiftçilerin elinden toprakları alındı.' Bay Kemal, Hataylı çiftçilerimize toplamda 2, 2 milyar liralık tarımsal destek verdik."

"Mobilyacılar Sitesi'ni hızla bitireceğiz"

Erdoğan, şehre bir Teknopark yapılacağını belirterek, sözlerine şöyle devam etti:

  • "Hatay'daki girişimcilerimiz, Mobilyacılar İhtisas Sitesi'nde 100 fabrika, 10 bin kişilik istihdam ve 500 bin dolarlık ihracat sözü verdi. Mobilyacılar Sitesi'ni hızla bitireceğiz. Buradan Bakanlığımıza ve diğer ilgili kurumlarımıza gereken talimatı veriyorum; bu sitenin en kısa sürede tamamlanıp yıl bitmeden faaliyete geçmesini sağlayacağız. Ayakkabıcılar da 300 iş yerinde 15 bin istihdam sözü verdi. Türkiye ayakkabı üretiminin üçte birinden fazlasını tek başına yapan Hatay'ı bu alanda daha da ileriye taşıyacak. Ayakkabıcılar İhtisas Sitesi'ni de bu yıl yapıp bitireceğiz. Ayrıca gıda arzı güvenliği bakımından önem verdiğimiz sera yatırımları konusundaki teşvikleri genişletiyoruz. Seracılıkta asgari yatırım tutarını 5 milyona, asgari kapasiteyi de 25 dekara indiriyoruz. Hatay'ın bu konuda da ülkemize öncülük edeceğine inanıyorum."

31 Mart seçimleri çok önemli

Reyhanlı ve Hassa ilçelerine bu yıl doğal gaz arzını sağlayacaklarını bildiren Erdoğan, tüm bu hizmetlerin aksamadan devam etmesi için 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nin çok önemli olduğunu vurguladı.

REKLAM

Erdoğan, istikrarın sürmesi ve ekonominin güçlenmesi için 31 Mart'ta bir yol kazasının yaşanmasına müsaade edemeyeceklerinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Terörle mücadeledeki başarılarımızın çok daha ileriye taşınması için AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak 31 Mart'ı da başarıyla atlatmamız gerekiyor. Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölgeler kurup Suriyeli muhacirleri tekrar vatanlarına huzuru kalple geri döndürmek için de 31 Mart'tan büyük bir zaferle çıkmamız gerekiyor. Bu seçimlerden de alnımızın akıyla çıkacak ve 2023'e kadar seçim olmadan enerjimizin tamamını yapısal reformlara vereceğiz. Hataylı kardeşlerimizin basiretine, ferasetine güveniyorum. Biliyorsunuz Hatay'da büyükşehir ve 12 ilçemizde AK Parti, 3 ilçemizde ise Cumhur İttifakı'ndaki ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi adaylarıyla seçime giriyoruz. Sizlerden gerek AK Parti'nin adaylarına gerekse Cumhur İttifakı'nın adaylarına destek bekliyorum."

Erdoğan'dan Kılıçadroğlu'na: Sana böyle bir ittifak yakışır
GÜNDEM
Erdoğan'dan Kılıçadroğlu'na: Sana böyle bir ittifak yakışır

Erdoğan: Öğren de öyle gel
GÜNDEM
Erdoğan: Öğren de öyle gel
/**/
Son saniyede 3'lük

Son saniyede 3'lük

​Galatasaray, 90+4'de Mitroglou'yla güldü.
Sana böyle bir ittifak yakışır

Sana böyle bir ittifak yakışır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay mitinginde muhalefeti eleştirdi.
Ölümle tehdit ettiler

Ölümle tehdit ettiler

ABD'li senatörün skandal paylaşımı tepki çekti.
Başakşehir hata yapmadı

Başakşehir hata yapmadı

​Başakşehir, Bursaspor'u 3-0 mağlup etti.
Aslantepe'de büyük tehlike

Aslantepe'de büyük tehlike

Herkesin gözü onların üzerindeydi.
Darbeci kriz çıkardı

Darbeci kriz çıkardı

Görüşmede Irak bayrağının olmaması tartışma çıkardı.
Okullar tatil edildi

Okullar tatil edildi

İstanbul'da kar yağışı yarın da sürecek.
Öğren de öyle gel

Öğren de öyle gel

Cumhurbaşkanı ​Erdoğan, Kayseri mitinginde konuştu.
Siyonist İsrail'e yakın olmak istiyoruz

Siyonist İsrail'e yakın olmak istiyoruz

​Macron, siyonizm karşıtlığını antisemitizm ile eş değer saydı.
Yeni Başkan Şentop

Yeni Başkan Şentop

​Meclis'in 29. başkanı 3. turda seçildi.
Teknolojinin kalbindeyiz

Teknolojinin kalbindeyiz

yenisafak.com ekibi olarak en yeni teknolojileri sizler için anbean takip edeceğiz.
Kayıp 25 yıla25 dev proje

Kayıp 25 yıla25 dev proje

​AK Parti'nin Büyükçekmece adayı Mevlüt Uysal, vizyon projelerini törenle tanıttı.
Günün en acı haberi

Günün en acı haberi

​Anne ve babası kazada öldü küçük Miraç'ın burnu bile kanamadı.
Sevinirken bayıldı

Sevinirken bayıldı

Gol sevincinde talihsiz sakatlık.
Yalancı bahar

Yalancı bahar

​Çiçek açan badem ağaçları bir gecede beyaza büründü.
AK Parti'ye oyverenin elleri kırılsın

AK Parti'ye oyverenin elleri kırılsın

Bir muhalefet klasiği: Beddua
2 ildeokullara kar tatili

2 ildeokullara kar tatili

Okulların yanı sıra kamu çalışanları da izinli olacak.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.