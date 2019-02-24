Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hatay'a istihdam müjdesi

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince Hatay İtfaiye Meydanı'nda düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti.

"Hastane için çalışmalarımız devam ediyor"

Hatay'a, 7 bin 644 derslik inşa ettiklerini, ikinci devlet üniversitesi olarak İskenderun Teknik Üniversitesini kurduklarını aktaran Erdoğan, şu anda İskenderun'a mükemmel bir belediye başkan adayı koyduklarını dile getirdi.

Erdoğan, yüksek öğrenim öğrencileri için 5 bin 401 kişi kapasiteli yurt binaları açtıklarını, bu yıl için de Hatay'da ve Reyhanlı'da toplamda bin 800 kişi kapasiteli yurt binaları açacaklarını, gelecek yıl ise Antakya, Kırıkhan ve İskenderun'da toplamda 2 bin 350 kapasiteli yurt binalarını faaliyete geçireceklerini ifade etti.

Hatay Stadyumu'nu bu yıl tamamlayacaklarını bildiren Erdoğan, eski stadın yerine de 46 bin metrekarelik bir alanda millet bahçesi yapacaklarını anlattı.

Hatay, Kırıkhan ve Altınözü'ndeki spor salonlarının yapımının, Erzin Gençlik Merkezinin ihalesinin, Hatay atletizm pistinin projesinin devam ettiğini belirten Erdoğan, ihtiyaç sahibi vatandaşlara, şehit yakınlarına, yaşlılara, engellilere toplamda yaklaşık 4,5 katrilyon lira tutarında destek verdiklerini söyledi.

Sağlıkta Hatay'a 14'ü hastane olmak üzere toplam 43 tesis kazandırdıklarını, İskenderun Ağız ve Diş Sağlığı Merkezini hizmete sunduklarını anımsatan Erdoğan, "250 yataklı Dörtyol, 75 yataklı Samandağı Devlet Hastanemizle birlikte Kırıkhan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerimizin inşaatı devam ediyor. İskenderun'a inşa edilecek ancak tüm bölgeye hizmet verecek 600 yataklı bir devlet hastanesi için de şu anda çalışmalarımız devam ediyor." diye konuştu.

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"Dünyanın en büyük mozaik müzesi"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'da 8 bin konut projesinin hayata geçirildiğini ve imar barışıyla toplam 205 bin Hataylı vatandaşın sorununun çözüldüğünü, 78 ata yadigarı eserin restore edildiğini ve Antakya Meydan ile Kürt Fakih camileri gibi önemli eserlerin restorasyonlarına devam edildiğini aktardı.

Kırıkhan ve Reyhanlı'ya iki kültür hanının inşa edildiğini ve dünyanın en büyük mozaik müzesinin şehre kazandırılmaya çalışıldığını anımsatan Erdoğan, bölünmüş yol uzunluğunun 502 kilometreye çıkarıldığını söyledi.

Erdoğan, bu yıl birçok yol çalışmasının da tamamlanacağını duyurarak, "Ayrıca Samandağ-Arsuz yolunun ihalesini de iki gün önce gerçekleştirdik. Hatay turizmi açısından son derece önemli bu yolu 29 Ekim'e yetiştirip sizlerin istifadesine sunacağız." dedi.

Amanos Tüneli'nin proje çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Erdoğan, şöyle konuştu:

"Hatay şehir merkezi, Samandağ ilçe merkezi ve 16 mahalleye geçen yıl hizmete aldığımız Büyük Karaçay Barajı'yla içme suyu vereceğiz. Büyük Karaçay Barajı'ndan alacağımız isale hattı ve arıtma tesisiyle şehre ileterek Hatay'ın 2050 yılına kadar içme suyu ihtiyacını karşılayacağız. Bay Kemal diyor ki 'Çiftçiler aç, çiftçilerin elinden toprakları alındı.' Bay Kemal, Hataylı çiftçilerimize toplamda 2, 2 milyar liralık tarımsal destek verdik."

"Mobilyacılar Sitesi'ni hızla bitireceğiz"

Erdoğan, şehre bir Teknopark yapılacağını belirterek, sözlerine şöyle devam etti:

"Hatay'daki girişimcilerimiz, Mobilyacılar İhtisas Sitesi'nde 100 fabrika, 10 bin kişilik istihdam ve 500 bin dolarlık ihracat sözü verdi. Mobilyacılar Sitesi'ni hızla bitireceğiz. Buradan Bakanlığımıza ve diğer ilgili kurumlarımıza gereken talimatı veriyorum; bu sitenin en kısa sürede tamamlanıp yıl bitmeden faaliyete geçmesini sağlayacağız. Ayakkabıcılar da 300 iş yerinde 15 bin istihdam sözü verdi. Türkiye ayakkabı üretiminin üçte birinden fazlasını tek başına yapan Hatay'ı bu alanda daha da ileriye taşıyacak. Ayakkabıcılar İhtisas Sitesi'ni de bu yıl yapıp bitireceğiz. Ayrıca gıda arzı güvenliği bakımından önem verdiğimiz sera yatırımları konusundaki teşvikleri genişletiyoruz. Seracılıkta asgari yatırım tutarını 5 milyona, asgari kapasiteyi de 25 dekara indiriyoruz. Hatay'ın bu konuda da ülkemize öncülük edeceğine inanıyorum."

31 Mart seçimleri çok önemli

Reyhanlı ve Hassa ilçelerine bu yıl doğal gaz arzını sağlayacaklarını bildiren Erdoğan, tüm bu hizmetlerin aksamadan devam etmesi için 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nin çok önemli olduğunu vurguladı.

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Erdoğan, istikrarın sürmesi ve ekonominin güçlenmesi için 31 Mart'ta bir yol kazasının yaşanmasına müsaade edemeyeceklerinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Terörle mücadeledeki başarılarımızın çok daha ileriye taşınması için AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak 31 Mart'ı da başarıyla atlatmamız gerekiyor. Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölgeler kurup Suriyeli muhacirleri tekrar vatanlarına huzuru kalple geri döndürmek için de 31 Mart'tan büyük bir zaferle çıkmamız gerekiyor. Bu seçimlerden de alnımızın akıyla çıkacak ve 2023'e kadar seçim olmadan enerjimizin tamamını yapısal reformlara vereceğiz. Hataylı kardeşlerimizin basiretine, ferasetine güveniyorum. Biliyorsunuz Hatay'da büyükşehir ve 12 ilçemizde AK Parti, 3 ilçemizde ise Cumhur İttifakı'ndaki ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi adaylarıyla seçime giriyoruz. Sizlerden gerek AK Parti'nin adaylarına gerekse Cumhur İttifakı'nın adaylarına destek bekliyorum."

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