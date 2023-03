Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hatay'daki konteyner hastaneye ziyaret: Bölgede yapılan çalışmaları adım adım takip ediyoruz

"Enerji üretimi yapan 2 ayrı gemiyi yine o bölgeye çektik. Orada sadece kamara sistemi değil aynı zamanda eğitim öğretimi de yine orada yapmak suretiyle onu da hizmete aldık. Bütün mesele bir an önce vatandaşlarımızı şu endişelerinden kurtarıp, buralarda yemesi, içmesi, yatması kalkması her şeyiyle o imkanı sağlamış olduk. Şu anda bu süreci de devam ettiriyoruz. İşte bunun için çalışıyor, mücadele ediyoruz. Rabb'im hepimizin yar ve yardımcısı olsun Rabb'im ülkemizi her türlü kazadan, beladan, afetten muhafaza etsin. Biz size inanıyoruz, siz de Cumhur İttifakı'na inanın. Sizleri hiçbir zaman yalnız bırakmadık, bırakmayacağız."