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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hicri Yılbaşı mesajı-Hicri Yılbaşı ne zaman?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hicri yılbaşı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada İslam dünyasının Hicri yılbaşını tebrik etti. Erdoğan'ın yaptığı paylaşımda ayrıca, Kabe görseli de yer aldı.

Haber Merkezi DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam dünyasının Hicri yılbaşını tebrik etti. Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Milletimizin ve İslam aleminin Hicri 1442 yılını tebrik ediyor, yeni yılın ülkemiz, İslam dünyası ve insanlık için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum" dedi. Erdoğan'ın yaptığı paylaşımda ayrıca, Kabe görseli de yer aldı.

Endonezya'da hicri yılbaşı böyle kutlandı
OYNAT 01:48
Endonezya'da hicri yılbaşı böyle kutlandı
Endonezya'da hicri yılbaşı çeşitli etkinliklerle kutlandı. Medan şehrinde kutlamaya katılan binlerce Müslüman, ellerinde meşalelerle şehir merkezinde geçit töreni düzenledi. Etkinliklerde Endonezya'ya ait danslar sergilenirken, yöresel kıyafetler dikkati çekti. Kutlamalar sırasında yürüyen kalabalık sokaklarda salavat getirdi. Kutlamalar gece geç saatlere kadar sürerken havai fişek gösterisi büyük ilgi gördü.


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