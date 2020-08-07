Bir daha asla

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hiroşima’nın 75. anma yılı törenlerine video mesaj gönderdi.

Japonya’nın Hiroşima kentine 6 Ağustos 1945 sabahı atılan atom bombası sonucu hayatını kaybedenler ve yaralananlar için kentteki Barış Anıt Parkı’nda düzenlenen anma törenine video mesaj gönderen Erdoğan, Hiroşima’ya atom bombası atılmasının insanlık tarihinin en karanlık günlerinden biri olduğuna dikkati çekti.

OYNAT 01:29 ABD'nin utancı: Hiroşima 6 Ağustos 1945. Saat 8.15. Etkisi hala bugün kulakları uğuldatan bir ses duyuldu. Hiroşima'ya atom bombası atılmasının üzerinden 73 yıl geçti. ABD'nin Japon şehrine attığı 3 metre boyundaki bomba, sadece 8 dakika içerisinde 80 bin kişinin hayatına mal oldu, on binlerce insanı sakat bıraktı. Japonlar bugün, Hiroşima'ya akın ederek, tarihlerinin acı sayfasını anıyor.





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İNSANLIK DERS ALMALI

Bu felaketin kurbanlarını bir kez daha tazimle andığını ifade eden Erdoğan, şöyle devam etti:

“Dost Japon halkına, tam 75 senedir yüreklerindeki acıyı dindirmeye çalışan mağdurların yakınlarına başsağlığı diliyorum. İnsanlık olarak Hiroşima’da yaşanan bu meşum olaydan ders almayı başarmak zorundayız. Barış Anıtı Parkı’nda yer alan kaideye kazındığı gibi Hiroşima, ‘Yanlışı tekrar etmeme’ kararlılığımızın nişanesi olmalıdır.

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BÜYÜMEZ ÖLÜ ÇOCUKLAR

Bir şairimiz bunu Hiroşima kurbanlarının sembolü haline gelen Sadako Sasaki’nin anısına yazdığı şiirinde şöyle anlatıyor: Kapıları çalan benim kapıları birer birer. Gözünüze görünemem, göze görünmez ölüler. Hiroşima’da öleli, oluyor bir on yıl kadar. Yedi yaşında bir kızım, büyümez ölü çocuklar. Saçlarım tutuştu önce, gözlerim yandı kavruldu. Bir avuç kül oluverdim, külüm havaya savruldu. Benim sizden kendim için hiçbir şey istediğim yok. Şeker bile yiyemez ki kağıt gibi yanan çocuk. Çalıyorum kapınızı, teyze, amca, bir imza ver. Çocuklar öldürülmesin şeker de yiyebilsinler.”

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SAVAŞIN YÜKÜNÜ ONLAR ÇEKİYOR

Erdoğan, Hiroşima’da yaşanan onca drama rağmen Suriye’den Yemen’e, Filistin’e kadar birçok ülkede çocukların ölmeye, minik bedenleriyle savaşın tüm yükünü çekmeye devam ettiğine dikkati çekerek, “Ölüm, çocukları kimi zaman bir mülteci teknesinde, kimi zaman okul sırasında, kimi zaman sokakta, kimi zaman da kendilerini en güvende hissettikleri yer olan annelerinin kucağında buluyor” şeklinde konuştu.

BU ÇIĞLIĞA KULAK VERELİM

Dünyanın hala nükleer silahların gölgesinde olduğu günümüzde Hiroşima’dan yükselen çığlığa kulak vermenin gerekliliğine değinen Erdoğan, konuşmasını şöyle tamamladı:

“İnsanlığın 6 Ağustos 1945’te yaşadığı bu utanç verici acıyı bir daha yaşamaması için çocuklarımıza ve gelecek nesillere insanlık onuruna yaraşır bir dünya inşa edebilmek için ‘Bir daha asla’ diyerek sözlerime son vermek istiyorum. Tüm Hiroşimalıları, tüm Japon halkını ve törende bulunan tüm katılımcıları tekrar saygıyla selamlıyorum.”