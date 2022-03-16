Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğandan İBBye ağaç tepkisi Ortalığı yapık yıkan Geziciler nerde?
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İBB'ye ağaç tepkisi: Ortalığı yapık yıkan Gezi'ciler nerde?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ‘Hastalık var’ diyerek Beşiktaş’ta her biri tescilli 150-200 yıllık 112 ağacı kökten kesti. Büyük tepki toplayan olay sonrası, izin almadan ağaç katliamı yapan İBB'ye para cezası verildiğini açıkladı.Konuyla ilgili ilk kez konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz Gezi'de 12 tane ağaç, ağaç bile değil fidan kestik diye bir bardakta fırtına koparanlar, 112 tane ağacın kesilmesine kılını bile kıpırdatmıyor. Bunlar anıt ağaçlar. Bu iş CHP’yi bitirir. İstanbul milletvekillerimizin daha çok gündeme getirmesi lazım" ifadelerini kullandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Cumhurbaşkanı Erdoğandan İBBye ağaç tepkisi: Ortalığı yapık yıkan Geziciler nerde?
Arşiv

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Beşiktaş'taki Çırağan Caddesi'nde toplam 112 çınar ağacını kesti. Kesim işlemlerinin ardından ortaya çirkin bir görüntü çıktı. İBB yönetimi, ağaçların kanser oldukları için kesildiğini bahane etti.

ERDOĞAN'DAN İLK AÇIKLAMA

AK Parti ise çınar ağaçlarının kesilmesindeki ana nedenin, İstanbul'un ne değerli caddesinde reklam alanı açmak için ağaçların kesildiğini savundu. Konuyla ilgili bir açıklama da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi.

CHP'li İBB 112 tarihi çınarı kökünden kestirmişti: 'Ağaçlar kurtarılabilirdi'
GÜNDEM
CHP'li İBB 112 tarihi çınarı kökünden kestirmişti: 'Ağaçlar kurtarılabilirdi'

"500 YILLIK AĞACI TEDAVİ ETTİK, BUNLAR YEŞİL AĞACI KESİYOR"

AK Parti milletvekilleri ile bir araya geldiği toplantıda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz Gezi'de 12 tane ağaç, ağaç bile değil fidan kestik diye bir bardakta fırtına koparanlar, 112 tane ağacın kesilmesine kılını bile kıpırdatmıyor. Bunlar anıt ağaçlar. Bursa’da 500 yıllık ağacın ortası oyulmuş. O ağacı biz tedavi ettik, tekrar yeşermeye başladı. Ama bunlar yeşil ağacı kesiyor. 112 tane ağacın hepsi kanser olur mu? Konunun takipçisi olun." ifadelerini kullandı.

Orman Fakülteliler Derneği İBB'yi suçladı: Asırlık çınarlar ihmalden kurudu
GÜNDEM
Orman Fakülteliler Derneği İBB'yi suçladı: Asırlık çınarlar ihmalden kurudu
Daima yanınızdayız

'Daima yanınızdayız'

Şentop: Polonya'nın durumunu en iyi anlayan Türkiye'dir.
69 ile kar uyarısı

69 ile kar uyarısı

Meteoroloji açıkladı: Kar geri geliyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğandan İBBye ağaç tepkisi: Ortalığı yapık yıkan Geziciler nerde?

​Kimse cesaret edememişti: Onlar başardı.

Güneşteki patlamaları işaret etti

Güneşteki patlamaları işaret etti

​Soğuk havayla ilgili çarpıcı açıklama.

​Fransa ordusunun mühimmatı olası bir savaş durumunda 3-4 günde tükenebilir.

​Memur ve emekliler merakla bekliyor.

Sektör temsilcileri bugün bir araya geliyor.
Rus tehlikesine<br>karşı harekete geçtiler

Rus tehlikesine
karşı harekete geçtiler

​Japonya ve ABD'den dikkat çeken hamle.

​Endişelendiren gelişmenin nedenini uzman isim açıkladı.

​İstanbul'da helikopter destekli operasyon.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.