Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İbrahim Çelebi’ye tebrik telefonu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Çelebi ile telefonda görüştü.
Erdoğan, görüşmede genel başkanlığa yeniden seçilen Çelebi'yi kutlayarak kendisine başarı temennisinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anavatan Partisi Genel Başkanlığına yeniden seçilen İbrahim Çelebi'yi tebrik etti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Çelebi ile telefonda görüştü.
Erdoğan, görüşmede genel başkanlığa yeniden seçilen Çelebi'yi kutlayarak kendisine başarı temennisinde bulundu.
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