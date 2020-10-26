Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İbrahim Çelebi’ye tebrik telefonu

İYİ Parti'den istifa ederek AK Parti'ye geçen Milletvekili Akkal: Özdağ belgesiz konuşmaz yerel seçimde çok uğraştık ama CHP üzerinden HDP için oy toplandı

İYİ Parti Manisa teşkilatının kurucu il başkanı ve milletvekili olan, daha sonra ise istifa ederek AK Parti'ye geçen Milletvekili Tamer Akkal, yenisafak.com'dan Taha Hüseyin Karagöz'e konuştu. Partiye süreç içinde farklı grup ve odakların üyelerinin katıldığını belirten Akkal, 'Yurt dışı bağlantılı ünlü şirketler para aktarıyordu bunlara şahit oldum. FETÖ iltisaklı isimler aday gösterildi. Yerel seçimlerde Ümit Özdağ'la birlikte çok uğraştık ama HDP'liler CHP sıralarından belediye meclislerine girdi. Bizim ülkücü arkadaşlar da onlara oy topladı' ifadelerini kullandı

