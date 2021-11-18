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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmran Kılıç için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç için bir taziye mesajı yayınladı. Erdoğan mesajında, "Ömrünü ilme, irfana ve millete hizmete adamış yol arkadaşımız. Sayın İmran Kılıç Beyefendi’nin vefatından derin üzüntü duydum." ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğandan İmran Kılıç için taziye mesajı
İmran Kılıç

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç'ın tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesinde vefat ettiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başsağlığı mesajı: Derin üzüntü duydum

Kılıç'ın vefatı sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "26’ncı ve 27’nci Dönem Kahramanmaraş Milletvekilimiz, ömrünü ilme, irfana ve millete hizmete adamış yol arkadaşımız Sayın İmran Kılıç Beyefendi’nin vefatından derin üzüntü duydum. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve Kahramanmaraşlı vatandaşlarımıza başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

İmran Kılıç kimdir?

Kahramanmaraş'ta 1957 yılında doğan Kılıç, Erzurum Atatürk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesini bitirdi ve yüksek lisans eğitimini aynı fakültede tamamladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesindeki il müftülüğü ve ilçelerde müftülük görevlerinde bulunan Kılıç, 26. ve 27. Dönem AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili seçildi.

Kılıç; TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu ile Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu üyeliği yaptı.

İyi düzeyde Arapça bilen Kılıç, evli ve 3 çocuk babasıydı.

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