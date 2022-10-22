Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Irak'ın yeni Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid'e tebrik

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Irak'ın yeni Cumhurbaşkanı seçilmesinden dolayı Abdullatif Reşid'i tebrik etti.
Görüşmede, komşu Irak'ın huzur, istikrar ve selametini Türkiye'den ayrı tutmadıklarını belirten Erdoğan, ilişkilerin bölgesel güvenlik, istikrar ve refaha katkıda bulunacak şekilde her alanda geliştirilmesi için gayretlerini sürdüreceklerini ifade etti.
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, sosyal medya hesabından Yerli otomobil Togg ile ilgili değerlendirmelerde bulunarak 29 Ekim’de Togg tesisinin açılacağını söyledi.
Hisarcıklıoğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
\"'Geri sayımda son 1 hafta. Milletimize bir söz verdik. Türkiye’nin otomobilini yaparız dedik.
Beş babayiğit olarak bir otomobilden fazlası için yola çıktık. 1200’ü aşkın çalışanımızla kocaman bir aile olduk.
29 Ekim’de bir fabrikadan fazlası olan Togg tesisimizi açıyoruz.''
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da geçtiğimiz günlerde Togg'un seri üretimine günler kala önemli açıklamalarda bulunmuştu.
\"Avrupa'nın doğuştan elektrikli ilk SUV'u olma özelliği taşıyan Togg'un fiyatı ne olacak\" sorusunu yanıtlayan Varank, dizel ve benzinli SUV araçların fiyatlarına dikkat çekti.
Yerli otomobil Togg için geri sayım başladı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Gemlik'teki üretim tesisi açılacak ve ilk araba üretim bandından inecek.
C sınıfı SUV bir araçla kendi sınıfında piyasada rekabet edecek bir fiyattan satışa çıkacak.
Dolayısıyla Togg'un fiyatını merak edenler bu sınıftaki araçların fiyatlarına bakabilir.
Yani elektrikli olmasına rağmen piyasadaki benzin ve dizel SUV diğer araçların fiyatlarına bakabilir vatandaşlar.
Togg'daki arkadaşlarımız fiyat konusunda kendileri karar verecek. Mart ayında piyasaya sürülecek bir araç için şimdiden direkt fiyat açıklanması doğru olmaz zaten.\"
Heyecan dorukta: Togg'un geri sayımında son hafta
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, sosyal medya hesabından Togg ile ilgili açıklamada bulundu. Hisarcıklıoğlu, ''Milletimize bir söz verdik. Türkiye'nin otomobilini yaparız dedik. 29 Ekim'de bir fabrikadan fazlası olan Togg tesisimizi açıyoruz'' dedi.
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Rize'den Sinop açıklarına ateşlenen 'Tayfun' Rusya'da endişe yarattı: Sinop'tan Sivastopol'a 300 kilometre mesafe var
ROKETSAN'ın geliştirdiği yerli füze 'Tayfun'un Sinop açıklarına fırlatılarak yapılan test atışı dünyanın gündemine oturdu. 300 kilometre sınırını aşan ilk Türk füzesi olan Tayfun ile ilgili konuşan Rusya Devlet Duması Üyesi Semyon Bagdasarov, 'Rize bölgesinden ateşlendi. Ki burası Sayın Erdoğan'ın memleketi ve Sinop'un yanında Türk Donanmasının Karadeniz Filosu Komutanlığı burada yer alıyor. Bunu oradan attılar. Sinop'tan Sivastopol'a 300 kilometre mesafe var. Ama nedense biz burada kendimizi kandırıyoruz' dedi.