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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran Cumhurbaşkanı seçilen İbrahim Reisi’ye tebrik mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı seçilen İbrahim Reisi’ye tebrik mesajı göndererek seçim sonuçlarının İran halkı için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğandan İran Cumhurbaşkanı seçilen İbrahim Reisi’ye tebrik mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı seçilen İbrahim Reisi’yi gönderdiği mesajla tebrik etti. Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Sayın Cumhurbaşkanı,

Ülkenizde dün yapılan seçimler neticesinde İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığına seçilmenizden ötürü Zat-ı Devletleri’ni en samimi duygularımla tebrik ederim.

Seçim sonuçlarının dost ve kardeş ülke İran halkı için hayırlı olmasını temenni ediyorum.

İran’ı ziyaret etmekten memnuniyet duyacağım

Cumhurbaşkanlığınız döneminde, ülkelerimiz arasındaki işbirliğinin daha da güçleneceğine olan inancımı ifadeyle, bu doğrultuda Zat-ı Devletleri’yle teşrik-i mesaide bulunmaya hazırım. Bu meyanda, Covid-19 salgınının aşılmasının ardından Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi’nin önümüzdeki dönem toplantısı münasebetiyle komşumuz İran’ı ziyaret etmekten memnuniyet duyacağım.

Bu vesileyle, yeni görevinizde başarılar diler, ülkelerimiz arasındaki işbirliği ruhunun her alanda güçlenmeye devam etmesi temennisiyle dost ve kardeş İran halkının refah ve esenliği için en iyi dileklerimi iletirim.”

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