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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'İstanbul adayı' yanıtı: Bizleri mahcup edecek isimleri milletimizin önüne koymayız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbul'da da, Ankara'da da parti teşkilatımın içerisinde görevli olan arkadaşlarım çalışmalarını yürütüyorlar. Ama bizleri mahcup edecek isimleri Allah’ın izniyle biz milletimizin önüne koymayız. Bizim belediyecilik anlayışımız dillerde destandır." dedi.

Halil Akkoç
Halil Akkoç
13:42 - 2/12/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28'inci Taraflar Konferansı kapsamında Expo City Dubai'de düzenlenen Dünya İklim Eylemi Zirvesi'ne katıldıktan sonra Türkiye'ye dönüşünde uçakta gazetecilere değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

"İstanbul'u yeniden kazanacak aday konusunda kafanızda herhangi bir profil şekillendi mi? Kabinenizden herhangi bir feragat söz konusu olur mu?"
sorusunu Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu yanıtı verdi:
"Ne olur ne olmaz, şimdi konuşulmaz. İstanbul'da da, Ankara'da da parti teşkilatımın içerisinde görevli olan arkadaşlarım çalışmalarını yürütüyorlar. Çalışmaları belli bir noktaya getirdikten, müracaat süreleri bittikten sonra biz de açıklamamızı yaparız. Şu an itibariyle bu tür açıklamayı yapmamız asla doğru olmaz. Bırakalım çalışmalar devam etsin. Belli bir noktaya gelsin. Açıkladığımız zaman da mesele bitmiştir. Hepiniz zaten bunları gayet güzel bir şekilde öğreneceksiniz. Ama bizleri mahcup edecek isimleri Allah’ın izniyle biz milletimizin önüne koymayız. Bizim belediyecilik anlayışımız dillerde destandır."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnşallah tekrar beklediğimiz kalıcı barış fırsatını yakalarız barışın peşini bırakmayacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnşallah tekrar beklediğimiz kalıcı barış fırsatını yakalarız barışın peşini bırakmayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BAE ziyareti dönüşü gazetecilere yaptığı açıklamada, "Hamas'ı kim ne derse desin, bir terör örgütü olarak asla kabul edemem. Böyle de tasvir edemem. Siz PKK'yı, YPG'yi, FETÖ'yü ödüllendirirken, hatta hatta bunları Oval Ofis'te ağırlarken, kalkıp da Hamas'ı bu şekilde yorumlamamızı bekleyemezsiniz" dedi. Erdoğan, "İnşallah tekrar beklediğimiz kalıcı barış fırsatını yakalarız. Barışın peşini bırakmayacağız. Bu tabloda dahi "durmak yok, yola devam" diyoruz. "Ateşkesle ilgili hangi adımları atar ve nereleri zorlarsak, kalıcı barış fırsatını yeniden yakalarız?" bunun arayışı içerisindeyiz." diye konuştu. Erdoğan, "Asgari ücret artışı zaten biliyorsunuz yıl içinde bir kezdir. Bir kez verilecek zamla bu iş biter. Bunun da sorumlusu birinci derecede Çalışma Bakanımız Vedat Işıkhan'dır. Biz vatandaşımızı bugüne kadar enflasyona ezdirmedik ve ezdirmeyiz" ifadelerini kullandı.

#Recep Tayyip Erdoğan
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#Seçim
#Ankara
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