Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul İl Kongresi'nde önemli açıklamalar





AK Parti İstanbul İl Kongresi'nde, il teşkilatının yeni yönetimi belirlenecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul 8. Olağan İl Kongresi'nde açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde;

"Kıymetli yol ve dava arkadaşlarım, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle muhabbetle selamlıyorum.





İstanbul, bir semtini sevmeye bir ömrün kafi gelmeyeceği güzel İstanbul. Aziz İstanbul, toprağında sahabeler yatan asil İstanbul.





İstanbul, bir semtini sevmeye bir ömrün kafi gelmeyeceği güzel İstanbul. Aziz İstanbul, toprağında sahabeler yatan asil İstanbul. Camileri ile surları ile, çeşmeleri ile, o eşsiz silueti ile muhteşem İstanbul. Türk ve İslam dünyasının cazibe merkezi olan, sevdasına gönül verdiğimiz İstanbul. Seni bugün bir kez daha sevgi ile saygı ile selamlıyorum.





Kalbimizde her zaman ayrı yeri olan İstanbul'da kongremiz vesilesi ile sizlerle bir araya gelmenin bahtiyarlığını yaşıyorum. Bizlerle yol yürümüş her bir kardeşime selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. Kongremizin partimiz, milletimiz için hayırlara vesile olmasını rabbimden niyaz ediyorum.





Bugün İstanbul teşkilatımızda bayrak değişimi yaşanıyor. Görevini 4 yıldır şanla şerefle yürüten Osman Nuri Kabaktepe'ye partim ve teşkilatım adına teşekkür ediyorum. Unutmayın 2028'den sonra yeni bir İstanbul, yeni bir Türkiye inşa edeceğiz.

"2028'den sonra yeni bir İstanbul yeni bir Türkiye inşa edeceğiz"

Gençler unutmayın, 2028'den sonra yeni bir İstanbul yeni bir Türkiye inşa edeceğiz. Bugünden itibaren Abdullah Özdemir kardeşime de başarılar niyaz ediyorum. Abdullah Özdemir çekirdekten yetişmiş Bağcılar İlçe Gençlik Kolları'ndan başlayarak örnek çalışmaları ile göz doldurmuş bir kardeşimizdir. Kendisini ve ekibini şimdiden tebrik ediyorum.





Bugünden itibaren AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nı üstlenecek Abdullah Özdemir kardeşime başarılar diliyorum. Abdullah Özdemir, çekirdekten yetişmiş, il teşkilatımızın çeşitli birimlerinde görev almış, örnek çalışmaları ile göz doldurmuş bir kardeşimizdir. İlçemize ve İstanbul'umuza önemli hizmetleri olmuştur. Emanetine hakkı ile sahip çıkacağına, saha da yüksek seviyelere çıkaracağına yürekten imanım var.





Unutmayın AK Parti bir erdemliler hareketidir. Ana kucağıdır, baba ocağıdır. Vatan için aşkla çarpan kalplerin buluşma noktasıdır. Her bir mensubumuz, arkadaşımız adını tarihe şimdiden yazdırmıştır. Gönül ve kültür coğrafyamızda bu harekete destek veren, kendi kaderini AK Parti'nin ve Türkiye'nin kaderi ile birleştiren kardeşimiz bizim için değerlidir. Görevimiz ne olursa olsun hepimiz kökü mazide gözü atide olan kutlu davanın neferleriyiz. Bu hareketin neferi olmanın heyecanını her zaman kalbimin derinliklerinde hissettim. Sizlerin arkadaşı olmaktan her zaman şeref duydum. Sevdanız için teşekkür ediyorum.





İBB afişine tepki: 'Senin hayallerin yetmez Ekrem'

Hep birlikte 2028'e yürüyoruz. 14 Ağustos 2001'de nasıl partimizi kurduysak, 3 Kasım 2002'de nasıl iktidara geldiysek kirli yapıları nasıl yıktıysak, kapatma davalarını, muhtıraları, gece yarısı bildirilerini, alçak saldırıları nasıl püskürttüysek, engelleri nasıl ortadan kaldırdıysak çok fazlasını yine birlikte başaracağız.





Gelirken bilboardlar gördüm; neymiş İstanbul'u konutlarla donatmışlar. Bizim 23 yılda yapamadığımızı onlar 5 yılda yapmışlar. Ekrem efendi bunları ispat et bak bakalım Erdoğan ne yapıyor. Bizim icraatlerimizin ulaştığı yerlere senin hayallerin bile ulaşamaz Ekrem. Şimdi aynı hizmet aşkı ile çalışarak ülkemizi dünyada daha yüksek seviyelere getireceğiz. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak Türkiye Yüzyılı'nı birlikte inşa edeceğiz. Sayın Bahçeli'ye şahsım ve partim adına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Sağlık durumu iyi olan Bahçeli'nin bir an önce hizmet mücadelesini eskisinden daha büyük kararlılıkla devam ettireceğine inanıyorum. İkili telefon görüşmesinde de durumunun gayet iyi olduğunu kendisinden dinledim.

Biz bu millete efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldik. Bu toprakları birbirine daha sıkı bağlar ile kenetlemeyi sürdüreceğiz. İç cephemizi sağlamlaştırıp 85 milyonun hayallerini gerçeğe dönüştürme gayretinde olacağız. Milli birliğimize tehdit oluşturan yapılarla mücadelemizi sürdüreceğiz.





Dün 53 bin canımızı yitirdiğimiz 6 Şubat depremlerinin 2. yıl dönümüydü. Kardeşlerimizi bir kez daha rahmetle yad ettik. Değil üzerinden 2 yıl, 2 asır da geçse böylesi afeti unutmak mümkün değil. Sevdiklerini toprağa veren vatandaşlarımızın acısının hala taze olduğunu biliyoruz. Rabbim kederli ailelere sabır versin. Ailelerimizi yalnız bırakmadık.

Deprem turistlerine tepki

Biz yıkıntılar ile uğraşırken muhalefetten birileri çıkmış, hükümet bu enkazın altında kalır demişti. Ellerini ovuşturanlar, siyasi rant devşirmeye çalışanlar vardı. Haritada yerini bilmedikleri ülkeleri örnek gösterecek kadar hırslarının esiri olmuşlardı. Yapamazsınız, bu inşaatları bitiremezsiniz dediler. Akıl ahlak dışı iddialar ile karşımıza dikildiler. Tökezlememizi bekleyenlerin heveslerini kursağında bıraktık. Siyasetteki kadrolu hizmetsizler korosunu inşa ettiğimiz üretim tesisleri ile okullarla hastaneler ile hayal kırıklığına uğrattık. Konutların yüzde 45'ini teslim ettik. Kalanları da hızlıca bitirme gayretindeyiz. Daha artçılar devam ederken ortalığı velveleye verip ortada görünmeyen deprem turistleri, asrın felaketinde asrın vicdansızlığını sergileyip depremzedelerimize hakaret ettiniz. Bugün geriye dönüp bakınca hiç mi utanmıyor, hiç mi vicdan azabı duymuyorsunuz. Bir çift sözüm de bol bol vaat dağıtıp sırra kadem basanlara, hani bedava ev yapıyordunuz, niçin sözlerinizin arkasında duramadınız. Her mikrofon uzatıldığında devleti, hükümeti acımasızca eleştirirken belediyeler eli ile yapsaydınız ya. Şu an yönetiminizdeki belediyelerde ne yapıyorsunuz. Bedava evleri, bedava iş yerlerini unuttunuz mu? Elinizi tutan mı oldu? Neden yapmadığınızı çıkıp depremzedelere açıklayın.









AK Parti İstanbul İl Başkanı Adayı Abdullah Özdemir, partisinin il kongresinde açıklamalarda bulundu.





AK Parti İstanbul İl Başkanı Adayı Abdullah Özdemir'in açıklamalarından satır başları şöyle;

"Gittiğimiz her ilçede gördüğümüz birlik ve beraberlik fotoğrafı, şahit olduğumuz samimiyet, kongre salonlarımızdaki coşku, yeni ve yeniden görev alan kardeşlerimizin gözündeki heyecan, azim ve kararlılık heyecanımıza heyecan, motivasyonumuza motivasyon kattı





İstanbul'un büyüklüğü sadece tarihine ve coğrafyasına değil, burada yaşayan inşaların hayatlarına dayanır. Kardeşlik hukukumuzu koruyacağız.





Adaletsizliğe, tembelliğe, vurdumduymazlığa asla müsaade etmeyeceğiz. Telefonlarımız da kapılarımızda İstanbullulara sonuna kadar açık olacaktır. Daha çok seveceğiz, daha çok koşacağız, hep birlikte daha çok çalışacağız.





Bu aziz şehrin tarihine, kültürüne, sanatına, sporuna ve geleceğine yönelik siyasi sorumluluğumuzu bugün itibariyle üstlenmiş olacağız.





İstanbul'u vizyonsuz yönetimden kurtarmaya söz veriyoruz. Sıkıldık demek yok yorulduk demek yok tükendik demek yok. Hedef var gayret var. İnşallah sonunda zaferler var.





İstanbul'umuzun gelişim sürecinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın eşsiz bir emeği ve vizyonu vardır.





Liderimizin ardında sıra dağlar gibi durmaya, yolunu yol bilmeye, davasına omuz vermeye, gayretine gayret katmaya, liderimizin çağlar aşan, çağlar kuran bir zihin ufkuna yola revan olmaya söz veriyoruz"



