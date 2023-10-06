Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'un kurtuluşu mesajı: İstiklal mücadelesi şehit ve gazilerimizin fedakarlıklarıyla zaferle neticelendi

"Bugün, necip milletimizin tarihindeki şanlı sayfalara bir yenisini eklediği gün. Genci, yaşlısı, kadını, erkeğiyle tek vücut olup işgale dur dediği gün. Bugün, şehirlerin sultanı İstanbul’un Türkiye Yüzyıl’ının şafağında işgalin karanlığından kurtuluşunun 100. yıldönümü. Her karışına mührümüzü vurduğumuz, her bir köşesi mazimizle örtülü bu kutlu belde 5 yıla yakın işgal altında kaldı. Kara günler, kahraman ordumuzun şehre girişiyle sona erdi. İşgalciler, tam da Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi, geldikleri gibi, bir daha dönmemek üzere gittiler. İstanbul’un kurtuluşu, sözkonusu vatan olunca aziz milletimizi hiçbir kuvvetin durduramayacağının ispatıdır. Ezelden beri hür yaşayan bir ruhun geleceğe taşınmasıdır. Bugün de bizler, aynı ruh, aynı iman ve aynı iradeyle nöbetteyiz. Bu düşüncelerle başta 6 Ekim 1923’ün mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kahraman silah arkadaşlarını saygı ve rahmetle yâd ediyorum. Geçmişten bugüne bu toprakları bizlere vatan kılan aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi sonsuz minnet ve şükranla anıyorum"