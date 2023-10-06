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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'un kurtuluşu mesajı: İstiklal mücadelesi şehit ve gazilerimizin fedakarlıklarıyla zaferle neticelendi

İstanbul'un kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda tören düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, günün anlam ve önemine ilişkin törene yazılı mesaj gönderdi. Erdoğan, İstiklal mücadelesinin, vatanı canlarından üstün tutan, kahramanlıklarıyla tarihe mal olan tüm şehitlerin ve gazilerin emsalsiz fedakarlıkları, aziz milletin bağımsızlığına ve özgürlüğüne sahip çıkma kararlılığı sayesinde zaferle neticelendiğini belirtti.

Pınar Görgü
11:59 . 6/10/2023 Cuma
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

İstanbul’un kurtuluşunun 100. yıldönümü nedeniyle Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde tören düzenlendi.


İstanbul Valiliğince düzenlenen törene, İstanbul Valisi Davut Gül, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri, askeri erkan, gaziler ve öğrenciler katıldı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Valiliğince, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda düzenlenen törene yazılı mesaj gönderdi.



Mesajında, İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünde vatandaşlara tebriklerini ilettiğini ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:
  • "İstiklal mücadelesi, vatanı canlarından üstün tutan, kahramanlıklarıyla tarihe mal olan tüm şehitlerimizin ve gazilerimizin emsalsiz fedakarlıkları, aziz milletimizin bağımsızlığına ve özgürlüğüne sahip çıkma kararlılığı sayesinde zaferle neticelenmiştir. Böyle kutlu bir anlayışla, kadim medeniyetimizin mirası üzerine kurulan cumhuriyetimizi kazanımlarıyla korumak, yaşatmak, muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmak, yeni başarılarla daha da güçlendirmek suretiyle geleceğe taşımak için büyük bir azimle çalışmaya devam ediyoruz. Bu inançla İstiklal Savaşı'mızın bütün kahramanlarını saygı ve rahmetle anıyorum. İstanbul'un bu gurur gününü tekrar kutluyor, tüm vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum"

"Bugün bizler aynı ruhla nöbetteyiz"

İstanbul Valisi Davut Gül
"Bugün, necip milletimizin tarihindeki şanlı sayfalara bir yenisini eklediği gün. Genci, yaşlısı, kadını, erkeğiyle tek vücut olup işgale dur dediği gün. Bugün, şehirlerin sultanı İstanbul’un Türkiye Yüzyıl’ının şafağında işgalin karanlığından kurtuluşunun 100. yıldönümü. Her karışına mührümüzü vurduğumuz, her bir köşesi mazimizle örtülü bu kutlu belde 5 yıla yakın işgal altında kaldı. Kara günler, kahraman ordumuzun şehre girişiyle sona erdi. İşgalciler, tam da Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi, geldikleri gibi, bir daha dönmemek üzere gittiler. İstanbul’un kurtuluşu, sözkonusu vatan olunca aziz milletimizi hiçbir kuvvetin durduramayacağının ispatıdır. Ezelden beri hür yaşayan bir ruhun geleceğe taşınmasıdır. Bugün de bizler, aynı ruh, aynı iman ve aynı iradeyle nöbetteyiz. Bu düşüncelerle başta 6 Ekim 1923’ün mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kahraman silah arkadaşlarını saygı ve rahmetle yâd ediyorum. Geçmişten bugüne bu toprakları bizlere vatan kılan aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi sonsuz minnet ve şükranla anıyorum"
dedi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan TEKNOFEST İzmir'de: 'Yapamazsınız' diyenlere inat 'Biz yaparız' diyenler burada
Cumhurbaşkanı Erdoğan TEKNOFEST İzmir'de: 'Yapamazsınız' diyenlere inat 'Biz yaparız' diyenler burada

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çiğli Havaalanı'nda düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST İzmir'e katıldı. Erdoğan, ''Gençlerimiz, aydınlık yarınlarımızın teminatı. Çeşitli etkinliklerle Cumhuriyet'in 100. Yılını gençlerimizle buluşturmaya çalışıyoruz. Şu ana kadar 330 bin kişi Teknofest'i ziyaret etti. Diğer tüm illerimizde olduğu gibi İzmirli gençlerimiz de Teknofest'e çok yoğun ilgi gösteriyor'' ifadelerini kullandı. ''Yapamazsınız' diyenlere inat 'Biz yaparız' diyenler burada'' diyen Erdoğan, ''Çiğli Havaalanı'nda Kızılelma, Akıncı, Anka, Atak ile birlikte mücadele, gayret, azim ve cesaret var. Sadece milli teknoloji hamlemizin ürünlerini görmüyoruz aynı zamanda büyüyen Türkiye'nin yükselişine şahit oluyoruz'' açıklamasında bulundu.


#Recep Tayyip Erdoğan
#cumhurbaşkanı
#İstanbul
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