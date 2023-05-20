Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kahramanmaraş'ta önemli açıklamalar: AFAD'ın hak sahipliği başvuruları E-Devlet üzerinden yapılabilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kahramanmaraş'ta vatandaşlara hitap etti.





Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Depremden 2 gün sonra başlayan Kahramanmaraş ziyaretlerimiz oldu. Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Rabbim, milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin. Afetin ilk anından itibaren tüm imkanlarımızı seferber ettik. İlk günlerde kötü hava koşulları ve yıkım alanın genişliği sebebiyle nedeniyle bazı aksaklıklar yaşanmış olsa da kısa sürede Depremzede kardeşlerimizin yanında olduk. Bakanlarımızı, valilerimizi, STK'ları adeta deprem bölgesine yığdık. Bugüne kadar görev alan personel sayısı 650 bini buldu. Yurt dışından ve ülkemizin çeşitli yerlerinden gelen 35 bin arama kurtarma ekibi, umudu yaşatma mücadelesi verdiler.

"DEPREM ŞEHİRLERİNİN TAMAMINI AYAĞA KALDIRACAĞIZ"

Gıdadan temizliğe kadar depremzedelerimizin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak mekanizmalar kurduk. Kahramanmaraş patladı. Yüzde 72 ile büyükşehirler arasında birinci şehir oldu. İkinci turda Kahramanmaraş'a ben inanıyorum ki, yüzde 80'leri yakalayacak. Kendi şehirlerinde kalan 3 milyon kardeşimize kurduğumuz 905 bini aşkın çadırda, 112 bini aşkın konteynerde barınma sağladık. Kalıcı barınma çalışmalarıyla ilgili kendimize hedef koyduk. 319 bini 1 yıl içinde olmak üzere 650 bin yeni konut inşa ederek, deprem şehirlerinin tamamını ayağa kaldıracağız. Hemen kolları sıvadık. Devletin tüm imkanları bölgeye yığarak hazırlıklara başladık. Yıkılan binaların enkazlarını kaldırdık. Ağır hasarlı binaları yıkıp onların yerlerini temizledik. Zemin etütlerini bitirdiğimiz yerlerde temelleri attık. Bayramda ilk köyevlerinin teslimini bile yaptık. Deprem bölgesinin dört bir yanında kalıcı konutların siluetleri yükselmeye başladı.

Deprem felaketinin ilk anından itibaren devlet ve millet olarak imkanlarımızı seferber ettik. Bu zamana kadar deprem bölgesinde görev alan personel sayısı 650 bini buldu. Kahramanmaraş 2. turda inanıyorum ki yüzde 80'i yakalayacak. 650 bin konut ile deprem şehirlerimizi ayağa kaldıracağız. 70 bin kişi katılım sağlamış durumda burada. Önümüzdeki kasım ayından itibaren kalıcı konutları hak sahiplerine teslim etmeyi planlıyoruz.

DEPREMZEDELERE NEFRET SÖYLEMİNE TEPKİ

Biz deprem bölgesini ayağa kaldırmaya çalışırken birileri burada turistik gezi yaparak resim çektirip gidiyor. Kinlerini ve nefretlerini depremzedelere yönelterek alçaklığın evrensel tarihinde yeni bir sayfa açtılar.

Bu kin ve nefret hezeyanından payına düşeni aldı. Aman Allah'ım neler söylediler. Sizlerin huzurunda edebimin tekrar edemeyeceği söylemlerle saldırıda bulundular. Çadırları toplamaya, hizmet veren araçları geri çekmeye kadar yapmadıkları terbiyesizlik bırakmadılar. On binlerce kardeşimizin ölümüne sebep olan terör örgütlerine kucaklarını sonuna kadar açtılar. Selo'yu eğer serbest bırakmak istiyorsanız oyunuzu bana vereceksiniz' diyor Bay bay kemal. Kim bu Selo, terörist. 51 kardeşimizin Diyarbakır'da ölümüne sebep olan terörist. Erdoğan kardeşiniz yola devam ediyorsa adalet neyi gerektiriyorsa o olur. Bu teröristleri biz kapıları kıracağız, cezaevlerini açacağız' yok öyle bir şey. Adalet neyi gerektiriyorsa o. Bu şehirlerimizin ayağa kalkma gayretlerini umursamadılar. Elbette biz hiçbir depremzedemizi bunların inisiyatifine bırakacak değiliz.

"CHP GENEL BAŞKANI 28 MAYIS İÇİN KENDİNE YENİ BİR MASKE HAZIRLAMIŞ"

CHP Genel Başkanı 28 Mayıs için kendine yeni bir maske hazırlamış. Milletimiz onun ve CHP Genel Merkezi'nden yönettiği troll ordusunun ülkeyi peşkeş çekmek için olduğunu gördü. Bay bay Kemal kimlerle kol kola terör örgütleriyle, parlamentodaki maalesef uzantıyla.

Asla kardeşlerim rehavete kapılmıyoruz. Zafer sarhoşluğu içerisine girmiyoruz. İkinci turda hiçbir vatandaşımızın fire vermesini istemiyoruz. CHP Genel Başkanının aylardır oynadığı oyunun artık bittiğini gören vatandaşlarımızın tercihini bir kez daha gözden geçirmesini umuyoruz. Öyleyse ahdimizi gelin şöyle bir yenileyelim. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet; bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Kahramanmaraş, Türkiye olacağız. Kalın sağlıcakla.











