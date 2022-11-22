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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kara harekatı mesajı: Tank ve askerle birlikte hepsinin de kökünü kazıyacağız

Artvin Yusufeli Barajı'nın açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe-Kılıç hava harekatına ilişkin açıklamada bulundu. Operasyonun birkaç gündür uçak, top atışı ve SİHA'larla sürdürüldüğünü belirten Erdoğan, kara harekatı mesajı vererek, "En kısa sürede tankımızla askerimizle hepsinin kökünü kazıyacağız" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğandan kara harekatı mesajı: Tank ve askerle birlikte hepsinin de kökünü kazıyacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Artvin Yusufeli Barajı ve HES, Yeni Bağlantı Yolları ve Tünelleri, Yeni Yerleşim Bölgesi Açılış Töreni'nde konuştu.

Erdoğan, "Altı masumun hayatına mal olan alçak saldırıya cevabımızı Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerini yerle yeksan ederek verdik" dedi.

Karkamış'taki terör saldırısıyla ilgili diyen Erdoğan, "4 yaşında şehidimiz, 22 yaşında öğretmenimiz, bu kardeşlerimizin dökülen tek damla kanı dahi boşa gitmeyecek" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Teröristlerin kimliğini, yerini, sicilini biliyoruz. Teröristleri kimlerin himaye ettiğini, silahlandırdığını, cesaretlendirdiğini de çok iyi biliyoruz" diye konuştu.

Erdoğan, "Birkaç gündür, uçak, top, SİHA'mızla teröristlerin tepesindeyiz. En kısa sürede tank ve askerle birlikte hepsinin de kökünü kazıyacağız bunu da böyle bilin" ifadelerini kullandı.

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