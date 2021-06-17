Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Karabağ Zaferi paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve eşi Mihriban Aliyeva, Azerbaycan’ın Şuşa şehrinde düzenlenen “Cıdır Düzü Şenlikleri”ne katıldı.

Azerbaycan’a tarihi bir ziyarette bulunan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le Ermenistan işgalinden kurtarılan Karabağ'da, iki ülke arasındaki ilişkiyi daha da ileriye taşıyacak Şuşa Beyannamesi'ni imzalamıştı.

GÜNDEM Karabağ adaletin zaferi

Daha sonra Azerbaycan Meclisi’ne hitap eden Erdoğan, “Bugün tüm imkanlarımızla Azerbaycan’ın yanındayız. Bütün dünya bilsin ki yarın da yanında yer alacağız" demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan dönüşü sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu. Azerbaycan Meclisi'nde yaptığı konuşmanın ve gerçekleştirdiği ziyaretten görüntülerin yer aldığı bir video paylaşan Erdoğan, şunları söyledi:

İnşanın adaletin zarafetin zaferi

Karabağ zaferinin Azerbaycan’a, Kafkaslara ve dünyaya getireceği yararların kıymeti zaman geçtikçe daha iyi anlaşılacaktır. Çünkü bu, yıkımın değil inşanın, zulmün değil adaletin, nobranlığın değil zarafetin, savaşın değil barışın, kanın değil kalbin zaferidir.

DÜNYA Şuşa sözü