Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KDV indirimi müjdesi: Temel gıdada yüzde 8 olan KDV yüzde 1'e indirildi

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Aylardır kapalı olan tesisten Ankaralılar faydalanamıyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yıllardır işletilip Ankaralılara hizmete sunan Türkiye’nin ilk olimpik buz paten pisti Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne devredildi. 15 aydır atıl durumda olan buz pateni pistinin açılacağı bilgisi kamuoyunda yer almasına rağmen pist henüz kullanıma sunulmadı. AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ali Osman Özdemir, "Bin 150 kişi kapasiteli bu salon 15 ay boyunca âtıl durumda kaldı. Bu güzel tesis tam 450 gün boyunca Ankaralı hemşerilerimiz tarafından kullanılamadı. Bir milyondan fazla kişinin tesisi kullanmasına engel olundu, binlerce sporcu 15 ay boyunca mağdur edildi" dedi.