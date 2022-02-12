Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KDV indirimi müjdesi: Temel gıdada yüzde 8 olan KDV yüzde 1'e indirildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, desteklerin açıkladığı programa canlı bağlantı ile katıldı.
#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri Tanıtım Toplantısı'na canlı bağlantıyla katılıyor. https://t.co/wUgYhwbwJ7
#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri Tanıtım Toplantısı'na canlı bağlantıyla katılıyor. https://t.co/wUgYhwbwJ7— Yeni Şafak (@yenisafak) February 12, 2022
Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:
Türkiye'nin enflasyonla mücadelesinde bu toplantı önemli bir dönüm noktası olacak.
Geçtiğimiz yılın son ayların yaşadığımız kur dalgalanmasının piyasalarda yol açtığı paniğin ülkemiz ekonomisinin gerçekleri ile alakasının olmadığını herkes kabul edecektir.
- Bugün bu adımlarından birinin müjdesini sizlerle ve milletimizle paylamak üzere bir aradayız. Temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV’yi yüzde 1’e indiyoruz. Devlet adına yüzde 7’Lik bir indirim yapmış oluyoruz.
Bu vergi indirimi enflasyon ile mücadelede önemli bir kazanım anlamıma gelmektedir. Yarınki resmi gazetede yayımlıyoruz.
Pazartesi gününden itibaren yüzde 7'lik bir indirim yapılmasını milletimiz adına bekliyoruz.