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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KDV indirimi müjdesi: Temel gıdada yüzde 8 olan KDV yüzde 1'e indirildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, desteklerin açıkladığı programa canlı bağlantı ile katıldı. Burada müjde veren Erdoğan "Temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV’yi yüzde 1’e indiriyoruz. Devlet adına yüzde 7’Lik bir indirim yapmış oluyoruz. Bu vergi indirimi enflasyon ile mücadelede önemli bir kazanım anlamıma gelmektedir. Yarınki Resmi Gazete'de yayımlıyoruz" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğandan KDV indirimi müjdesi: Temel gıdada yüzde 8 olan KDV yüzde 1e indirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ekonomi Destek Paketinin açıklandığı programa canlı bağlantı ile katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, desteklerin açıkladığı programa canlı bağlantı ile katıldı.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Türkiye'nin enflasyonla mücadelesinde bu toplantı önemli bir dönüm noktası olacak.

Geçtiğimiz yılın son ayların yaşadığımız kur dalgalanmasının piyasalarda yol açtığı paniğin ülkemiz ekonomisinin gerçekleri ile alakasının olmadığını herkes kabul edecektir.

  • Bugün bu adımlarından birinin müjdesini sizlerle ve milletimizle paylamak üzere bir aradayız. Temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV’yi yüzde 1’e indiyoruz. Devlet adına yüzde 7’Lik bir indirim yapmış oluyoruz.

Bu vergi indirimi enflasyon ile mücadelede önemli bir kazanım anlamıma gelmektedir. Yarınki resmi gazetede yayımlıyoruz.

Pazartesi gününden itibaren yüzde 7'lik bir indirim yapılmasını milletimiz adına bekliyoruz.

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